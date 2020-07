Gulfstream apre un nuovo service center a Farnboroguh Airport

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura del suo nuovo Customer Support service center presso il Farnborough Airport (Regno Unito). Il primo aereo nella struttura è un Gulfstream G450 basato in Medio Oriente, arrivato per scheduled maintenance.

La nuova struttura da più di 20.000 metri quadrati può facilmente ospitare fino a 13 large-cabin aircraft, inclusi i Gulfstream G650, G650ER e Gulfstream G700. Gulfstream Farnborough offre maintenance, repair and overhaul services, così come interior refurbishments and after-market modifications.

“Gulfstream Farnborough sta già vedendo una grande richiesta”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Questa apertura segna il completamento di un altro obiettivo nella nostra strategia globale per migliorare la convenienza e aumentare le opzioni per i nostri clienti. Le nuove strutture che stiamo costruendo sono in grado di ospitare meglio i large-cabin Gulfstream aircraft sempre più popolari tra i nostri clienti che volano in tutto il mondo”.

In linea con la Gulfstream sustainability strategy, la Farnborough facility è stata progettata con vantaggi ambientali, tra cui raccolta di acqua piovana, radiant heating systems nell’hangar, intelligent lighting controls e heat recovery systems. Si prevede inoltre che l’edificio raggiunga un “Very Good” Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) rating.

A complemento del sito di Farnborough, i Gulfstream FAST Field & Airborne Support Teams continuano a mantenere una presenza a London Luton Airport per arrivals, departures and aircraft-on-ground (AOG) service.

Oltre a Farnborough, il Gulfstream Customer Support si è esteso in tutti gli Stati Uniti con nuove strutture a Savannah; Appleton, Wisconsin; Van Nuys, California; prossimamente a Palm Beach, Florida. A febbraio, la società ha annunciato un’imminente espansione a Fort Worth, Texas.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)