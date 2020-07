Emirates continua a ripristinare le operazioni in Italia, il volo Milano-Dubai diventa giornaliero

Emirates ha introdotto tre voli aggiuntivi al suo servizio da Milano a Dubai, completando così lo scheduling esistente che già prevedeva 4 voli settimanali. I voli aggiuntivi hanno quindi reso il collegamento di Emirates per Dubai giornaliero e questo offre ancora più scelta e comodità ai viaggiatori. L’aggiunta di questi voli fa parte della parziale ripresa delle operazioni di Emirates in Italia, che ha ripreso anche a collegare Dubai e Roma dallo scorso 15 luglio.

Il collegamento giornaliero tra Milano e Dubai sarà operato con un Boeing 777. Il volo EK205 partirà da Dubai alle 9.45 e atterrerà a Milano alle 14:20. Il volo EK206 lascerà Milano alle 16:20 per atterrare a Dubai alle 00:25 del giorno seguente.

Una volta a Dubai, i clienti possono visitare la città che ha riaperto sia per i visitatori d’affari che per i turisti, con nuovi protocolli di viaggio che salvaguardano la salute e la sicurezza di visitatori e comunità o continuare il viaggio e visitare una delle oltre 60 destinazioni del network di Emirates, che ora include destinazioni popolari come le Seychelles (dal 1° agosto) e le Maldive, che si uniscono alla rete di destinazioni già attive in Medio Oriente, Asia Pacifico e Africa.

“Questo è solo l’inizio di un graduale processo, ma rappresenta un segnale concreto per i nostri clienti verso una ripartenza e la creazione di una nuova normalità”, sottolinea Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia. “Milano è una delle città più importanti per Emirates, a cui siamo collegati da 20 anni ormai, dato che il primo volo fatto per la capitale lombarda risale al 2000. Nel tempo abbiamo gradualmente aumentato la nostra presenza e il nostro impegno qui, e continuiamo a farlo nonostante le avversità del caso. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i passeggeri a bordo, offrendo loro i servizi che ci rendono famosi, ovviamente in modo responsabile e sicuro”.

I clienti Emirates possono viaggiare in tutta sicurezza, poiché la compagnia aerea coprirà le spese mediche fino a 150.000 Euro e le spese di quarantena per 100 Euro al giorno per 14 giorni, nel caso in cui venga loro diagnosticato il COVID-19 durante il viaggio, mentre sono lontani da casa. La copertura gratuita è valida per qualsiasi classe di viaggio (leggi anche qui).

Con la graduale riapertura delle frontiere durante l’estate, Emirates ha rivisto le proprie politiche di prenotazione per offrire ai clienti flessibilità e sicurezza. I clienti che abbiano necessità di cambiare il proprio piano di volo a causa dell’emergenza Covid-19 o di restrizioni di viaggio, hanno varie opzioni a disposizione: conservare il biglietto, valido per 24 mesi, ed effettuare una nuova promozione in un secondo momento; richiedere un voucher di viaggio grazie al quale poter effettuare futuri acquisti con Emirates; richiedere un rimborso tramite l’apposito modulo online sul sito di Emirates, o tramite agenzia di viaggi.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

Emirates ricorda ai viaggiatori che le restrizioni di viaggio rimangono in vigore e, pertanto, saranno ammessi all’imbarco solo coloro che rispettano i requisiti di ammissibilità e soddisfano i criteri di ingresso stabiliti dai rispettivi paesi di destinazione. Maggiori informazioni sul sito: www.emirates.com/travelrestrictions.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)