Qatar Airways riprende i voli verso Helsinki

Qatar Airways riprende tre voli settimanali per Helsinki mercoledì 29 luglio, diventando l’unica compagnia aerea del Golfo a servire quattro capitali nordiche. La ripresa dei voli verso Helsinki vedrà il vettore operare 22 voli settimanali verso i paesi nordici, con voli giornalieri per Oslo e Stoccolma e cinque voli settimanali per Copenhagen.

Il mix di moderni aeromobili della compagnia ha fatto sì che la sua rete non sia mai scesa al di sotto delle 30 destinazioni durante questa crisi, permettendo a Qatar Airways di adattare i suoi piani e riprendere rapidamente rotte per ricostruire la sua rete globale. Ottimizzando il suo mix di aeromobili e mettendo a terra la sua flotta A380, la compagnia aerea continua a operare solo gli aeromobili delle giuste dimensioni su tutte le rotte, riducendo il suo impatto ambientale, offrendo capacità sensate e responsabili per soddisfare la domanda sia passeggeri che cargo.

Akbar Al Baker, CEO di Qatar Airways Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere Helsinki ritornare nella nostra rete, un indicatore significativo della ripresa del mercato dei viaggi verso il nord. Con un totale di 22 voli settimanali per la regione, siamo lieti di essere i primi vettori del Golfo a offrire voli verso le quattro capitali nordiche, Copenhagen, Helsinki, Oslo e Stoccolma. Mentre il calo della domanda di viaggi aerei dovuto a Covid-19 ci ha costretti a sospendere temporaneamente i servizi per Helsinki, siamo orgogliosi di non aver mai smesso di volare a Copenhagen, Oslo e Stoccolma. Mentre superiamo il peggio della crisi, non vediamo l’ora di aumentare i nostri servizi nella regione nordica per sostenere la ripresa del turismo e degli scambi commerciali nella regione”.

Durante la pandemia, oltre ai servizi passeggeri di linea, Qatar Airways Cargo ha anche operato un gran numero di scheduled freighters, charters and freight-only passenger aircraft verso Oslo, Stoccolma, Copenhagen, Göteborg e Helsinki, per supportare gli esportatori nordici e trasportare forniture mediche essenziali e DPI alla regione. Con la ripresa dei voli passeggeri per Helsinki, la compagnia aerea opererà 39 voli settimanali verso la regione, fornendo oltre 1.400 tonnellate di capacità di carico settimanale per tratta.

Qatar Airways continua a guidare il recupero dei viaggi aerei internazionali. All’inizio di agosto il network della compagnia aerea si espanderà fino a quasi 500 voli settimanali verso oltre 75 destinazioni. I passeggeri possono collegarsi tramite l’Hamad International Airport, votato miglior aeroporto del Medio Oriente, al network più ampio con oltre 30 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente

A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha preso la decisione di mettere a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista commerciale o ambientale operare un aereo così grande nel mercato attuale. La flotta della compagnia aerea di 49 Airbus A350 e 30 Boeing 787 è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio più strategicamente importanti per le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia Pacifico.

