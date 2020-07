Emirates lancia un portale dedicato ai partner commerciali di viaggio

Emirates ha lanciato un nuovo ed avanzato portale dedicato ai partner commerciali di tutto il mondo della Compagnia aerea.

Il portale è stato progettato su misura per ciascun mercato e personalizzato per soddisfare le esigenze di ciascun partner. L’Emirates Partners Portal offre una soluzione unica per i partner di Emirates che operano nel settore travel, al quale è possibile accedere in modo rapido e sicuro per avere informazioni sugli ultimi prodotti Emirates, servizi, policy e ottenere supporto tecnico. Il nuovo portale introduce una innovativa modalità con la quale Emirates fornisce informazioni ai propri partner.

La piattaforma mette a disposizione anche una serie di funzioni, quali strumenti di supporto self-service, automazione integrata dei processi aziendali, volti ad aumentare l’efficienza dei partner, fornire maggiore trasparenza e chiarezza sullo status delle transazioni.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo felici di lanciare il rivoluzionario l’Emirates Partners Portal per interagire efficacemente con i nostri partner commerciali di tutto il mondo ed offrire loro un servizio ancora migliore. Si tratta di una piattaforma fatta su misura per ogni mercato, unica nel settore, che offre un’esperienza personalizzata in base sia ai profili che alle esigenze dei nostri partner. Abbiamo creato questo nuovo portale proprio partendo dalle richieste e dai consigli dei nostri partner ed agenti, così da poter rispondere alle loro esigenze, sia che riguardino richieste di informazioni, supporto tecnico o formazione. Siamo felici della proficua collaborazione con le comunità commerciali di tutto il mondo che ci ha dato modo di poterle coinvolgerle e supportare attraverso questa nuova piattaforma. Tramite l’Emirates Partners Portal, supportato dal nostro team di esperti di tutto il mondo, miriamo ad offrire un livello di flessibilità senza paragoni e mettere i nostri partner delle condizioni di avere gli strumenti migliori per supportare i loro clienti e consentirgli di vivere la migliore esperienza possibile con Emirates. Il disporre delle informazioni di viaggio il più possibile aggiornate è un aspetto fondamentale del nostro business, per questa ragione il lancio dell’Emirates Partners Portal rappresenta un passo molto importante”.

Dal punto di vista tecnico, la piattaforma è stata costruita sfruttando le tecnologie più recenti, sugli standard NDC / IATA, che forniranno l’accesso ai contenuti di Emirates, oltre agli importanti aggiornamenti senza soluzione di continuità, nonché ad altre piattaforme core di Emirates, come Dubai Experience. La tecnologia sulla quale si basa, offre una base solida ed agile che consente continui miglioramenti ed update futuri, mettendo i team commerciali nella condizione di offrire le più recenti info di mercato, disponibili in più lingue e personalizzate su misura per ogni partner commerciale. La registrazione alla piattaforma è veloce e sicura ed è collegata all’identificativo registrato di ciascun agente Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)