Boeing: riduzione della produzione e della forza lavoro. Conclusa nel 2022 la produzione del 747

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, in una lettera ai dipendenti in merito alle nuove realtà del mercato aerospaziale, ha affermato:

“Questi ultimi mesi sono stati diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto finora. L’effetto della pandemia sulle nostre comunità e sul nostro settore è in corso. E le sfide che affrontiamo come azienda si stanno ancora svolgendo. Poiché i casi continuano a crescere nelle aree di tutto il mondo, la salute e la sicurezza rimangono una priorità assoluta. I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che stanno sostenendo i nostri sforzi per la sicurezza.

La realtà è che l’impatto della pandemia sul settore dell’aviazione continua ad essere grave. Sebbene alcune compagnie stanno tornando lentamente in volo, il numero di voli rimane molto più basso rispetto al 2019, con i ricavi delle compagnie aeree ridotti. Questa pressione sui nostri clienti commerciali significa che stanno ritardando gli acquisti di jet, rallentando le consegne, rinviando la manutenzione elettiva, ritirando gli aerei più vecchi e riducendo la spesa. Tutto ciò influisce sulla nostra attività e, in definitiva, sui nostri profitti. Mentre ci sono stati alcuni segnali incoraggianti, stimiamo che ci vorranno circa tre anni per tornare ai 2019 passenger levels.

Ecco perché abbiamo intrapreso azioni decisive. Per rafforzare la nostra liquidità a breve termine, abbiamo sospeso il nostro dividendo, chiuso il nostro programma di riacquisto di azioni, ridotto la spesa discrezionale e i costi generali ed emesso $ 25 miliardi di nuovo debito.

Mentre questi passaggi ci aiutano a navigare nella pandemia, non cambiano il fatto che il mercato commerciale è diverso e dobbiamo cambiare con esso. Per allinearci a un mercato più piccolo, abbiamo abbassato i commercial production rates e intrapreso azioni sulla forza lavoro durante il trimestre”.

“Sfortunatamente, è diventato chiaro che dobbiamo apportare ulteriori adeguamenti in base all’impatto prolungato di COVID-19.

Le modifiche includono l’ulteriore abbassamento dei commercial airplane production rates:

– Avremo un più lento ramp-up nella produzione del 737 di quanto precedentemente previsto, con un aumento graduale a 31 al mese all’inizio del 2022.

– Ridurremo il 777/777X production rate combinato a due al mese nel 2021, un’unità in meno al mese rispetto a quanto annunciato nell’ultimo trimestre.

– Ridurremo ulteriormente la produzione 787 a sei al mese nel 2021. Si tratta di un aggiustamento rispetto alla riduzione che abbiamo annunciato lo scorso trimestre a 10 al mese attualmente e sette al mese entro il 2022. Con questo profilo più basso, dovremo anche valutare il modo più efficiente per produrre il 787, incluso lo studio della fattibilità del consolidamento della produzione in un unico sito. Condivideremo di più a seguito del nostro studio.

– Mentre i nostri 767 and 747 rates rimangono invariati, alla luce delle attuali dinamiche e prospettive del mercato, completeremo la produzione dell’iconico 747 nel 2022. Il nostro impegno verso il cliente non termina alla consegna e continueremo a supportare le 747 operations, sostenendole in futuro.

Al momento il mercato non supporterà livelli di produzione più elevati e dobbiamo adeguarci di conseguenza.

In precedenza avevamo annunciato una riduzione netta del 10% della forza lavoro nel 2020 attraverso una combinazione di licenziamenti volontari e licenziamenti involontari (ILO) per allinearsi a un mercato più piccolo. La prima ondata di personale colpita dagli ILO ha ricevuto notifica a maggio e continuiamo a condurre riduzioni della forza lavoro più piccole e graduali per raggiungere questo obiettivo. I manager stanno comunicando l’ultima ondata di tali riduzioni a partire da oggi.

Purtroppo, il prolungato impatto di COVID-19 che causa ulteriori riduzioni dei nostri tassi di produzione e una minore domanda di servizi commerciali significa che dovremo valutare ulteriormente le dimensioni della nostra forza lavoro. Questa è una notizia difficile e so che aggiunge incertezza in un momento già impegnativo. Cercheremo di limitare il più possibile l’impatto sulle nostre persone in futuro. E come sempre, comunicheremo apertamente, onestamente e in modo trasparente.

La diversità del nostro portafoglio e i nostri government services, defense and space programs offrono una certa stabilità a breve termine mentre prendiamo queste misure difficili ma necessarie. Continueremo a lavorare per rispettare i nostri impegni e mantenere le nostre priorità.

Mentre guardiamo al futuro, ci concentriamo non solo sull’adattamento e sul recupero, ma anche sull’emergere più forti e più resilienti. Ciò include la revisione proattiva di ogni aspetto della nostra azienda per identificare le opportunità di miglioramento, allinearsi al nuovo mercato e rafforzare la nostra cultura. Stiamo osservando in modo olistico il nostro infrastructure footprint, la nostra struttura generale e organizzativa, il nostro portafoglio e gli investimenti, la salute e stabilità della supply chain e la nostra capacità di guidare l’eccellenza operativa con attenzione alla sicurezza in tutto ciò che facciamo.

E mentre affrontiamo queste sfide, è importante a ricordare il lavoro e l’innovazione in corso in tutta la nostra azienda. Questo è assolutamente necessario per il nostro futuro. L’aerospace ha sempre dimostrato di essere resiliente – e così anche Boeing”, conclude Dave Calhoun.

