Ryanair lancia le nuove rotte Napoli – Vienna e Catania – Vienna

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è entusiasta di lanciare la rotta Napoli-Vienna con 3 frequenze settimanali, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno 2020. I clienti di Napoli possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021. Per festeggiare questa nuova rotta, operata 3 volte a settimana, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da appena €16,99 a tratta per i viaggi di Novembre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (31 luglio). Dal momento che queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com e prenotare oggi il loro viaggio insieme a noi”.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con Ryanair l’Aeroporto di Napoli ha visto progressivamente crescere il numero di destinazioni servite dalla compagnia aerea irlandese, tra le più importanti low cost europee e prima compagnia aerea in Italia per passeggeri trasportati. Ryanair continua a vedere Napoli come uno scalo di riferimento e sul quale continuare ad investire, ne è ulteriore riprova il lancio della nuova tratta Napoli-Vienna dal primo agosto che proseguirà anche nei mesi invernali. In questo momento storico così difficile per il nostro comparto, Ryanair si conferma un partner strategico per la ripresa del traffico e lo sviluppo della connettività: un segnale estremamente positivo per il territorio”.

Ryanair inoltre ha annunciato una nuova rotta da Catania a Vienna, con due collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è entusiasta di lanciare la rotta Catania-Vienna con 2 frequenze settimanali, a partire da ottobre, come parte integrante dell’operativo per l’inverno 2020. I clienti di Catania possono ora prenotare voli per Vienna fino a marzo 2021”

Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, la società di gestione dello scalo catanese, ha dichiarato: “Ringraziamo Ryanair che continua a scommettere sull’Aeroporto di Catania. Accogliamo con grande piacere il collegamento con Vienna che la compagnia irlandese opererà a partire da ottobre: la capitale austriaca è una destinazione molto gettonata e il volo bisettimanale risponde alle esigenze dei passeggeri. Inoltre, la nuova rotta sarà occasione per avvicinare ancora di più la Sicilia all’Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair)