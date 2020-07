Emirates, per Tripadvisor è sua la migliore First Class

L’esperienza di viaggio che Emirates offre ai propri clienti della First Class ha ricevuto un doppio riconoscimento in occasione dei Tripadvisor Travelers’ Choice awards for Airlines 2020, essendo stata premiata sia come Best First Class a livello mondiale, che come Best First Class del Medio Oriente. Da quando è stato istituito il premio nel 2017, Emirates ne ha collezionati quattro consecutivamente.

La Compagnia si è anche assicurata un posto nella top 10 delle compagnie aeree mondiali ed ha ottenuto molti altri premi, tra i quali quello per la migliore Economy Class del Medio Oriente e quello come Compagnia aerea preferita dai viaggiatori, sempre del Medio Oriente. Tripadvisor ha premiato le migliori compagnie aeree al mondo basandosi sulla quantità e qualità delle recensioni e delle valutazioni rilasciate nel corso degli ultimi 12 mesi da parte degli utenti di Tripadvisor.

L’esperienza di viaggio che Emirates offre in First Class ha ridefinito il concetto di viaggio premium, grazie alle comfort delle cabine private, dell’esperienza unica della Shower spa, della lounge di bordo e molti altri servizi al top nel settore. Sebbene diversi servizi siano stati temporaneamente rivisti a causa dell’emergenza sanitaria, viaggiare nel lusso della First Class di Emirates resta un’esperienza unica.

Dal 1° luglio è stato anche riattivato il servizio Chauffeur Drive dedicato ai clienti premium di Emirates, ai quali è anche nuovamente possibile accedere alla lounge dell’aeroporto internazionale di Dubai. A bordo, i clienti Emirates possono continuare ad ad apprezzare la privacy offerta dalle suite della First Class, che garantiscono anche un elevatissimo livello di igiene. I clienti della First Class possono anche cenare su richiesta, ordinando le pietanze dal menu a la carte ideato da un team di chef internazionali.

In tutte le classi i clienti possono sperimentare i più elevati livelli di comfort, assicurati dalla celebre ospitalità offerta dal multiculturale team di bordo, o dal pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice, con i suoi oltre 4.500 canali on demand disponibili.

Emirates ha anche riattivato il servizio Wi-Fi di bordo, che offre opzioni di messaggistica gratuita e illimitata per i clienti di First e Business Class registrati al programma Skywards, e per i membri Skywards Gold che viaggiano in Economy Class. I membri Platinum possono usufruire della connessione Wi-Fi gratuita in tutte le classi di viaggio.

Emirates annuncia inoltre la ripresa dei servizi passeggeri verso Clark, con sei voli settimanali dal 1° agosto, aumentando il suo network globale a 68 destinazioni in agosto e collegando i clienti con l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia Pacifico e l’Africa.

Con la ripresa dei voli per Clark, Emirates opererà ora con servizi di linea verso due gateway nelle Filippine, con i servizi per Manila attivi dall’11 giugno. Inoltre, la rete di destinazioni che ora serve nel sud-est e nell’Asia orientale ha raggiunto i 13 punti, attraverso dieci paesi e territori.

Tutti i voli per Clark saranno operati con un Boeing 777-300ER e sono programmati con due orari convenienti a settimana per soddisfare le esigenze di viaggio dei clienti.

I voli tra Clark e Dubai opereranno il lunedì, mercoledì e sabato come EK2520, che partirà da Dubai alle 02:55 e arriverà a Clark alle 15:45, mentre EK338 partirà da Clark alle 17:15 e arriverà a Dubai alle 21:40. I voli per Clark martedì, giovedì e venerdì opereranno come EK2572 e partiranno da Dubai alle 04:50 e arriveranno a Clark alle 17:40. Negli stessi giorni, i voli di ritorno per Dubai, operanti come EK338, partiranno da Clark alle 19:10 per arrivare a Dubai alle 23:35.

I viaggiatori possono anche fermarsi a Dubai che, dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori: sia coloro che viaggiano per turismo che per affari. Per maggiori informazioni sui protocolli di sicurezza da rispettare e sui requisiti richiesti per accedere a Dubai, visitare: www.emirates.com/flytoDubai.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)