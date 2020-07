Vueling: un click per volare in Grecia questa estate

Che sia per una intera settimana o anche solo per un week end lungo, in Grecia ce n’è davvero per tutti i gusti: un tuffo nelle acque blu di Mykonos o di Leucade, una passeggiata tra le tipiche casette di Santorini arroccate in cima alle scogliere che si affacciano sull’Egeo o sulle bianche spiagge di Corfù, una cena romantica nell’antico borgo di Prevesa piuttosto che un ‘bagno di cultura’ nei numerosi siti archeologici di Creta e Rodi.

Con Vueling si può approfittare di voli diretti da Roma Fiumicino per ciascuna di queste località con frequenze che variano da 5 a 1 volta a settimana.

Destinazioni e frequenze ad agosto:

Mykonos – 5 a settimana

Santorini – 3 a settimana

Corfù – 1 a settimana

Zante – 2 a settimana

Creta – 1 a settimana

Rodi – 1 a settimana

Prevesa/Leucade – 1 a settimana

Per prenotare basta andare sul sito www.vueling.com, usare l’app IOS o Android della compagnia o appoggiarsi alle agenzie di viaggio e scegliere la destinazione che si preferisce.

E per volare in totale sicurezza, Vueling garantisce una pulizia accurata degli aeromobili ogni giorno con un trattamento speciale su superfici come braccioli, tavoli pieghevoli, portabagagli, servizi igienici e spazi per l’equipaggio. Le cabine vengono disinfettate quotidianamente con la spruzzatura del disinfettante viricida approvato dall’agenzia di sicurezza EASA.

Per ciò che riguarda l’atmosfera che si genera in un aereo è una delle più sicure, quasi comparabile a quella delle sale operatorie degli ospedali. I filtri HEPA degli aeromobili di Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca dall’esterno. Questi filtri assicurano un alto livello di protezione con una capacità di eliminare i batteri e le particelle come quelle del virus COVID-19 con un’efficacia pari al 99,99%.

La Grecia però è solo una delle tante destinazioni servite da Vueling per il mese di agosto. Per tutto il mese di agosto Vueling porterà così a 45 le rotte in partenza da 15 aeroporti italiani. Mentre a livello europeo la compagnia opererà fino a 240 rotte in tutta Europa, recuperando fino a quasi 2.800 voli settimanali.

