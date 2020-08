Airbus: forte impatto della pandemia sui risultati del primo semestre 2020

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo semestre (H1), chiuso al 30 giugno 2020.

“L’impatto della pandemia di COVID-19 sui nostri dati finanziari è ora molto visibile nel secondo trimestre, con le consegne di aerei commerciali H1 dimezzate rispetto a un anno fa”, ha dichiarato il CEO di Airbus, Guillaume Faury. “Abbiamo calibrato il business per affrontare il nuovo ambiente di mercato su base industriale e la supply chain sta ora lavorando in linea con il nuovo piano. È nostra ambizione non consumare denaro prima di M&A and customer financing nel secondo trimestre 2020. Ci troviamo di fronte a una situazione difficile con incertezze future, ma con le decisioni che abbiamo preso, crediamo di essere adeguatamente posizionati per affrontare questi tempi difficili nel nostro settore”.

I net commercial aircraft orders sono ammontati a 298 aerei (H1 2019: 88 aeromobili), inclusi 8 aeromobili nel secondo trimestre, con il portafoglio ordini composto da 7.584 aeromobili commerciali al 30 giugno 2020. Airbus Helicopters ha ottenuto 75 ordini netti (H1 2019: 123 unità), di cui 3 H145, 1 Super Puma e 1 H160 nel secondo trimestre. L’assunzione di ordini di Airbus Defence and Space è aumentata a €5,6 miliardi.

I ricavi consolidati sono diminuiti a €18,9 miliardi (primo semestre 2019: €30,9 miliardi), spinti dal difficile contesto di mercato che ha avuto un impatto sul business degli aeromobili commerciali, con circa il 50% di consegne in meno rispetto all’anno precedente. Ciò è stato parzialmente compensato da tassi di cambio più favorevoli.

Sono stati consegnati in totale 196 aeromobili commerciali (H1 2019: 389 aeromobili), compresi 11 A220, 157 A320 Family, 5 A330 e 23 A350. Airbus Helicopters ha registrato ricavi stabili, riflettendo consegne di 104 unità (H1 2019: 143 unità), parzialmente compensate dai servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono stati influenzati da volumi e mix più bassi, in particolare da Space Systems, nonché dai ritardi in alcuni programmi causati dalla situazione COVID-19.

Consolidated EBIT Adjusted pari a -945 milioni di euro (primo semestre 2019: 2,529 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted pari a -1,307 miliardi di euro (primo semestre 2019: 2,193 miliardi di euro) riflette principalmente la riduzione delle consegne di aeromobili commerciali e la minore efficienza dei costi. Sono stati presi provvedimenti per adattare la struttura dei costi ai nuovi livelli di produzione, i cui benefici si stanno materializzando man mano che il piano viene eseguito. Nell’EBIT Adjusted sono inclusi anche -0,9 miliardi di euro di oneri correlati a COVID-19.

Gli aeromobili commerciali vengono ora prodotti a ratei conformi al nuovo piano di produzione annunciato nell’aprile 2020, in risposta alla situazione COVID-19. L’attuale situazione del mercato ha portato ad un leggero aggiustamento del tasso dell’A350 da 6 a 5 aeromobili al mese per ora. Riguardo l’A220, la Final Assembly Line (FAL) di Mirabel, in Canada, dovrebbe tornare progressivamente ai livelli pre-COVID al rateo di 4, mentre la nuova FAL in Mobile, Stati Uniti, è stata aperta come previsto a maggio. Alla fine di giugno, non è stato possibile consegnare circa 145 aerei commerciali a causa del COVID-19.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è aumentato a 152 milioni di euro (primo semestre 2019: 125 milioni di euro), riflettendo un mix favorevole, principalmente nel settore militare, e servizi più elevati parzialmente compensati dalle consegne inferiori. I five-bladed H145 and H160 helicopters sono stati recentemente certificati dall’EASA.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è diminuito a 186 milioni di euro (primo semestre 2019: 233 milioni di euro), riflettendo l’impatto di COVID-19, principalmente nei sistemi spaziali, parzialmente compensato da misure di riduzione dei costi. Il piano di ristrutturazione della divisione è stato aggiornato per riflettere anche l’impatto della pandemia.

Tre aerei da trasporto A400M sono stati consegnati nel primo semestre del 2020. La certificazione della automatic low-level flight capability e del simultaneous paratrooper dispatch sono state raggiunte nel primo semestre 2020, segnando importanti traguardi per il pieno sviluppo del velivolo. Le attività di retrofit dell’A400M stanno procedendo in stretto allineamento con i clienti.

Consolidated EBIT (reported) pari a -1,559 miliardi di euro (primo semestre 2019: 2,093 miliardi di euro), inclusi adeguamenti per un totale di -614 milioni di euro.

Consolidated reported loss per share pari a -2,45 € (utile del primo semestre 2019 per azione: 1,54 €).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing pari a -12,440 miliardi di euro (primo semestre 2019: -3,981 miliardi di euro), di cui -4,4 miliardi di euro nel secondo trimestre.

La guidance per l’intero anno 2020 dell’azienda è stata ritirata a marzo. L’impatto di COVID-19 sull’attività deve essere ancora valutato nella sua completezza e data la visibilità limitata, in particolare per quanto riguarda la situazione delle consegne, non viene emessa alcuna nuova guidance.

(Ufficio Stampa Airbus)