News Brevi – 30.07.2020

ADR: NUOVE AREE KIDS A FIUMICINO – All’aeroporto di Fiumicino, Aeroporti di Roma rinnova le aree Kids con un occhio di riguardo non solo allo svago dei più piccoli ma anche alla loro sicurezza. Le nuove aree sono infatti pensate come veri e propri baby corner ravvivati da decorazioni colorate e provvisti di giochi, scivoli e percorsi ludici che permetteranno di trascorrere il tempo nello scalo prima di intraprendere il viaggio, come un momento di piacere e di svago per i più piccoli. Le nuove aree sono accessibili non solo per coloro che partono dall’aeroporto romano ma anche per chi arriva nella capitale (ne sono presenti complessivamente 4 di dimensioni che vanno dai 24 ai 30 mq dislocate in vari punti dello scalo). Da sempre sensibile al comfort e alla sicurezza dei passeggeri, Aeroporti di Roma ha provveduto, per la sicurezza e la tutela della salute dei bimbi, a dotare i baby corner, muniti peraltro di certificazione in accordo agli standard europei EN-1176 e EN-1177 (norme europee per le attrezzature per aree da gioco), di dispenser con gel igienizzanti, di pavimenti ammortizzati e angoli arrotondati su tutti i prodotti. Ne possono usufruire bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni: unica condizione richiesta, la presenza di un genitore o comunque di un familiare.

LA TECNOLOGIA DI AIRBUS ARRIVA SU MARTE SUL ROVER PERSEVERANCE – Tra poche ore la Mars2020 Mission inizierà, insieme al rover Perseverance, il suo viaggio per raggiungere Marte in sette mesi e mezzo. Il lancio dovrebbe partire da Cape Canaveral il 30 luglio. La missione Mars2020 prevede di esaminare le rocce e i suoli marziani più dettagliatamente che mai per determinare i processi geologici che li hanno formati, studiare l’atmosfera marziana e determinare la distribuzione e la circolazione di acqua e anidride carbonica, congelata, liquida o gassosa. Si prevede che il rover opererà sulla superficie di Marte per 1,5 anni marziani (1030 giorni terrestri) o più. Il rover atterrerà nel cratere Jezero. Oltre a studiare l’ambiente biologico e geologico marziano, il veicolo recupererà e immagazzinerà campioni sulla superficie del pianeta che saranno raccolti in seguito dall’European vehicle Mars Sample Fetch Rover, sviluppato da Airbus, che sarà lanciato entro il 2026. Con un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti, Airbus in Spagna ha avuto la possibilità di contribuire alla missione Mars2020 con due importanti elementi a bordo di Perseverance, l’High Gain Antenna System e la MEDA meteorological station. Il Madrid-Barajas site di Airbus ha costruito il Mars 2020 High Gain Antenna System (HGAS) per il NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), che include un’antenna orientabile a banda X per la trasmissione e la ricezione, che fornirà high data rate direct-to-Earth communications da e verso il rover Perseverance. Perseverance porta a bordo anche una stazione meteorologica sviluppata in Spagna. Lo strumento MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) misurerà numerosi parametri ambientali durante la missione. MEDA sarà la terza stazione ambientale marziana guidata dalla Spagna, dopo REMS (Rover Environmental Monitoring Station), arrivata su Marte nel 2012 a bordo del rover Curiosity, e TWINS (Temperature and Wind for InSight), sulla superficie di Marte dalla fine del 2018 sulla missione InSight.

DELTA AGGIUNGE AL CHECK-IN HEALTH SCREENING E RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DELLA MASCHERA – Ai clienti Delta verrà ora richiesto di certificare il loro impegno a volare in sicurezza come parte di una modifica al processo di check-in che richiederà loro di riconoscere: di non aver avuto una diagnosi COVID-19 e che per loro conoscenza non siano stati esposti a COVID-19 negli ultimi 14 giorni; di non aver sperimentato l’insorgenza di uno dei sintomi principali di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; di indossare una maschera o una copertura in tutto l’aeroporto, nei Delta Sky Club e a bordo dell’aeromobile, a meno che non soddisfino i criteri di esenzione. Queste nuove richieste durante il processo di check-in fungono da ulteriore livello di protezione per dipendenti e clienti durante la pandemia. La misura è l’ultimo degli sforzi di Delta per garantire un’esperienza sicura e ripristinare la fiducia nei viaggi. “Gli strati di protezione che abbiamo implementato durante i viaggi con Delta sono progettati per proteggere i clienti e i dipendenti”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Ora stiamo chiedendo ai clienti di assumersi la propria responsabilità nei confronti dei compagni di viaggio e delle persone di Delta, viaggiando con noi solo se riconoscono importanti standard sanitari”. I clienti che non sono in grado di accettare tutti gli impegni non saranno in grado di completare la procedura di check-in e saranno invitati a modificare o cancellare la loro prenotazione senza costi di modifica. Lo Standard for Safer Travel commitment fa parte di un’iniziativa a livello di settore guidata da Airlines for America (A4A). Il mese scorso A4A ha annunciato che i vettori membri, incluso Delta, hanno concordato di attuare volontariamente nuove politiche e procedure sanitarie volte a stabilire un impegno fondamentale per viaggiare sicuri.

AMERICAN AIRLINES OFFRE MAGGIOR FLESSIBILITA’ AI CLIENTI – American Airlines offre ai clienti ulteriore flessibilità, estendendo la propria offerta di rinuncia ai costi di modifica per i clienti che prenotano i biglietti per qualsiasi nuovo viaggio acquistato entro l’8 settembre 2020. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts.