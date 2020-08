International Airlines Group: forti perdite nel primo semestre a causa della Pandemia

International Consolidated Airlines Group (IAG) oggi ha presentato i risultati consolidati del Gruppo per i sei mesi al 30 giugno 2020.

I risultati per i sei mesi sono stati significativamente influenzati dallo scoppio di COVID-19, che ha avuto un impatto devastante sui settori delle compagnie aeree e dei viaggi globali, in particolare dalla fine di febbraio 2020 in poi.

La maggior parte degli aeromobili del Gruppo è stata a terra nel secondo trimestre, con un piccolo programma di voli passeggeri per viaggi essenziali e rimpatrio. 1.875 voli cargo aggiuntivi operati nel secondo trimestre per il trasporto di attrezzature essenziali e forniture essenziali. La liquidità è stata potenziata da azioni tra cui l’accesso all’Instituto de Crédito Oficial (ICO) spagnolo e all’UK’s Coronavirus Corporate Finance Facility (CCFF). Inoltre, la Revolving Credit Facility di British Airways è stata estesa.

Lo scenario di pianificazione della capacità attuale prevede un aumento nel 3° e 4° trimestre, fino a -74% e -46%.

Le spese in conto capitale per il 2020 sono state ridotte di 1,5 miliardi di euro, rispetto al piano originale, con spese di capitale per la flotta 2020 coperte con finanziamenti. Sono rimandate le consegne di 68 nuovi aeromobili in scadenza dal 2020 al 2022 e alcuni aeromobili legacy sono stati ritirati, tra cui 32 Boeing 747 e 15 Airbus A340-600.

IAG prevede che ci vorrà almeno fino al 2023 per far tornare la domanda di passeggeri ai livelli del 2019 e sta ristrutturando la sua base di costi per ridurre le dimensioni di ciascuna compagnia aerea, con consultazioni che si svolgono a livello locale.

Sono in corso discussioni attive con Globalia su una potenziale ristrutturazione dell’acquisizione di Air Europa, in considerazione dell’impatto della pandemia COVID-19. Qualsiasi transazione concordata rimarrebbe soggetta alle normative.

Nel periodo IAG evidenzia che la capacità passeggeri nel secondo trimestre è calo del 95,3% sul 2019 e per i sei mesi in calo del 56,2% sul 2019.

La perdita operativa del secondo trimestre è pari a €1,365 miliardi prima degli exceptional items (utile operativo 2019: €960 milioni). Perdita operativa prima degli exceptional items di €1,900 miliardi nel semestre (utile operativo 2019: €1,095 miliardi).

Loss after tax prima degli exceptional items che si attesta a €1,965 miliardi nel semestre, 2020 statutory loss after tax and exceptional items pari a €3,806 milliardi (2019 profit: €806 milioni)

Cash di di €6,016 miliardi al 30 giugno 2020, in calo di 667 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Willie Walsh, CEO di IAG, ha dichiarato: “Nel secondo trimestre stiamo registrando una perdita operativa record di €1,365 miliardi prima degli exceptional items, rispetto a un utile di €960 milioni l’anno scorso. Le perdite operative comprese le voci eccezionali relative al pensionamento anticipato dei Boeing 747 di British Airways e Airbus A340 di Iberia ammontano a €2,177 miliardi. Abbiamo operato 1.875 voli solo cargo utilizzando aerei passeggeri nel quarto trimestre. Tutte le compagnie aeree IAG hanno subito perdite sostanziali. A causa delle restrizioni ai viaggi, il traffico passeggeri del secondo trimestre è diminuito del 98,4% su una riduzione della capacità nel trimestre del 95,3%. Abbiamo visto che la domanda recupera quando le restrizioni governative vengono revocate. Le nostre compagnie aeree hanno messo in atto misure per rassicurare ulteriormente i clienti e i dipendenti a bordo e in aeroporto”.

“Continuiamo ad aspettarci che ci vorrà almeno fino al 2023 per far tornare la domanda di passeggeri ai livelli del 2019. Ogni compagnia aerea ha intrapreso azioni per adeguare la propria attività e ridurre la propria base di costi in modo da riflettere la domanda prevista nei propri mercati, per garantire che rimangano competitive in un’industria strutturalmente cambiata. IAG continua a intervenire per rafforzare il proprio bilancio e la propria posizione di liquidità. Con riserva dell’approvazione degli azionisti presso la nostra Assemblea generale dell’8 settembre, IAG intraprenderà un aumento di capitale fino a €2,75 miliardi che migliorerà la resilienza, il bilancio e la posizione di liquidità del Gruppo. Siamo lieti che il nostro maggiore azionista, Qatar Airways, si è già impegnata a sostenere la raccolta di capitali proposta. Questo posizionerà meglio IAG per continuare ad attuare i suoi obiettivi strategici e trarre vantaggio dalla sua posizione di leader di mercato”, conclude Willie Walsh.

Come annunciato il 28 febbraio 2020, data l’incertezza sull’impatto e sulla durata di COVID-19, IAG non è attualmente in grado di fornire una guidance sugli utili per il 2020.

Il Board of Directors of International Airlines Group (IAG) ha inoltre approvato il piano di successione per il suo Chairman, Antonio Vázquez. Avendo raggiunto i nove anni di mandato lo scorso gennaio (massimo raccomandato nel codice di governo societario del Regno Unito), Antonio Vázquez ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi all’inizio di gennaio 2021, rinunciando alla sua posizione di member and Chairman of the Board of Directors. Il Board ha approvato all’unanimità la nomina dell’independent director Javier Ferrán come suo successore.

Antonio Vázquez continuerà a presiedere il Board of Directors per il resto del 2020, fatta salva la sua proposta rielezione alla carica di director, approvata dalla prossima Assemblea Generale degli Azionisti dello IAG. Ciò gli consentirà di supportare la successione del Group Chief Executive e consentirà la transizione ordinata del presidente.

Willie Walsh, IAG Chief Executive, ha dichiarato: “Apprezzo sinceramente il lavoro di Antonio nella creazione e nello sviluppo del Gruppo. Il management team ed io abbiamo sempre contato sul suo impegno, dedizione e supporto. Antonio ha mostrato una grande leadership ed è riuscito a ottenere il meglio da tutti nei momenti positivi e negativi. Insieme abbiamo creato un Gruppo che è diventato un punto di riferimento nel settore dell’aviazione. Ringrazio Antonio per la sua amicizia, la sua dedizione durante tutti questi anni e per il suo lavoro in difesa degli interessi della compagnia e di quelli dei suoi azionisti”.

Luis Gallego, Iberia Executive Chairman and incoming IAG Chief Executive, ha commentato: “Ho preso il posto di Antonio come presidente di Iberia ed è stato un piacere per me lavorare al suo fianco, contribuendo alla trasformazione di Iberia”.

Antonio Vázquez ha commentato: “È stato un vero privilegio partecipare alla creazione di questo Gruppo, aver guidato il suo Board of Directors e collaborato con un team di gestione unico. Sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e sono fiducioso che la forza e il carattere di IAG gli consentiranno di affrontare le difficili circostanze in cui ci troviamo”.

Javier Ferrán ha dichiarato: “È un enorme privilegio diventare IAG chairman e subentrare ad Antonio. Vorrei ringraziare i miei colleghi membri del Board per il loro sostegno e fiducia. Sono impegnato a guidare il Gruppo attraverso questa crisi e a lavorare con Luis per costruire un futuro forte, in cui il Gruppo continuerà a svolgere un ruolo guida nel settore”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)