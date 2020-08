La Boeing Arizona Modification Line produce il primo QF-16 Full-Scale Aerial Target

Un team di Boeing e della U.S. Air Force ha completato il primo QF-16 Full-Scale Aerial Target, con la conversione effettuata da una modification line in Arizona. L’aereo è stato trasportato il mese scorso alla Tyndall Air Force Base, Florida, dove sarà utilizzato autonomamente nelle future weapons training operations.

Il 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG), situato presso Davis-Monthan AFB a Tucson, ha collaborato con Boeing nell’ambito di una public-private partnership per creare una seconda modification line per integrare il QF-16 work al Boeing’s Cecil Field site in Jacksonville.

“La consegna di questo primo AMARG modified QF-16 aerial target è una testimonianza della relazione cooperativa e sinergica che avevamo sperato quando abbiamo creato la private-public partnership con Boeing”, ha detto il Col. Jennifer Barnard, Commander of the 309th AMARG. “Sebbene l’installazione del drone conversion package sia un’impresa relativamente nuova per noi, la nostra speranza è quella di sfruttare l’efficienza nei costi e le competenze a beneficio di entrambi i partner”.

La conversione dell’F-16 A/C aircraft nella unmanned QF-16 configuration richiede la modifica della cellula e l’installazione dei componenti principali. Il QF-16 esegue sia manovre autonome tramite autopilot, sia manovre controllate attraverso ground stations.

“La collaborazione tra Boeing e AMARG è fondamentale per accelerare le capacità dei warfighters”, afferma Craig DeMeester, Boeing QF-16 program manager. “È un esempio di un grande lavoro di squadra e il completamento di questo primo jet è solo l’inizio, poiché abbiamo in programma più consegne quest’anno e anche nel prossimo anno”.

Boeing ha iniziato a convertire retired F-16 in QF-16 nel 2015. Più di 120 aeromobili sono sotto contratto per essere modificati, con oltre il 40% consegnato ad oggi.

(Ufficio Stampa Boeing)