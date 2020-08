SEA ottiene l’attestazione Hygiene Synopsis di TÜV Italia

SEA, gestore degli aeroporti milanesi, a conclusione di un percorso caratterizzato da un forte impegno e grande attenzione verso passeggeri, dipendenti, utenti, operatori aeroportuali e appaltatori, nella piena applicazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2, ha ottenuto l’attestazione “Hygiene Synopsis” rilasciata da TÜV Italia/TÜV SÜD, uno dei principali organismi di certificazione.

Il processo di audit denominato Hygiene Audit, basato su un modello internazionale, ha lo scopo di verificare la conformità rispetto alle misure d’igiene e protezione definite per il settore di riferimento in materia di prevenzione Covid-19.

Sono stati oggetti di valutazione tutti gli ambiti connessi allo svolgimento dei servizi di gestione dei passeggeri nei terminal di Milano Linate e Milano Malpensa, anche di aviazione generale, e nei piazzali, nonché negli ambienti di lavoro esterni agli aeroporti.

Negli aeroporti gestiti da SEA sono state applicate le misure di sicurezza, nel pieno rispetto della normativa, in particolare sono state introdotte nuove modalità di accesso ai terminal, termoscanner di ultima generazione per la misurazione della temperatura per i passeggeri in partenza e in arrivo, informativa ai passeggeri per il rispetto delle norme di prevenzione indispensabili per preservare la nostra salute e quella degli altri e per volare in tutta sicurezza. Vengono, inoltre, effettuate attività di sanificazione dell’intero perimetro aeroportuale, sia nelle aree interne (banchi check-in, metal detector, contenitori porta oggetti, sedute d’attesa, corrimano delle scale mobili, toilette e ascensori) sia, secondo necessità, in quelle esterne. Sono stati installati oltre 250 dispenser di gel igienizzante, schermi in plexiglass nei banchi check in, fasce per inibizione sedute e distributori DPI.

Le attività di verifica si sono concentrate sull’applicazione delle misure definite nei Protocolli Aziendali e Operativo – Sanitari a contrasto dell’Emergenza Covid-19 per Malpensa e Linate, elaborati in collaborazione con EY-Advisory e con il Gruppo San Donato, in conformità alle best practices internazionali e alle Linee Guida redatte dal Comitato Scientifico GSD e Università Vita-Salute San Raffaele.

SEA dedica dall’inizio della pandemia grande attenzione alla garanzia della salute di tutti coloro che frequentano i suoi aeroporti. Oltre alle misure di prevenzione previste dai Protocolli SE, infatti, ha intrapreso una serie di importanti iniziative, tra cui la possibilità di accesso su base volontaria per il proprio personale ai test sierologici e – in caso di esito positivo – al tampone naso-faringeo di conferma.

Non ultima la recente adesione, attraverso una partecipazione economica e attraverso il coinvolgimento di 300 dipendenti volontari, al progetto di ricerca medica promosso dall’Università dell’Insubria (leggi anche qui). La ricerca finalizzata alla validazione di un Test Rapido Salivare per individuare la presenza del virus SARS-CoV-2, potrebbe contribuire ad una più rapida ripresa del settore del trasporto aereo. Se i risultati fossero, infatti, positivi il Test Rapido Salivare sarebbe utilizzabile sui passeggeri e operatori aeroportuali.

