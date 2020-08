Embraer annuncia il Phenom 300MED

Embraer ha annunciato oggi il Phenom 300MED, una Medevac solution unica per i velivoli Phenom 300 series, disponibile anche per il retrofit, attraverso una partnership con umlaut e Aerolite. Embraer e umlaut stanno sviluppando e certificando congiuntamente un nuovo supplemental type certificate (STC) utilizzando equipaggiamenti Aerolite.

Il Phenom 300MED, che è ora disponibile per customer configuration, è rappresentativo del portafoglio di prodotti moderni e versatili di Embraer e dell’intenzione dell’azienda di offrire la massima esperienza nel settore della business aviation, incluso ora il segmento Medevac. Progettata come soluzione ideale per applicazioni civili e governative, la soluzione Medevac sarà installata esclusivamente dalla Embraer Services & Support organization, garantendo la massima qualità, affidabilità ed esperienza, direttamente dal produttore.

Insieme, Embraer e umlaut stanno sviluppando un set completo di alternative di configurazione per il Phenom 300MED, che presenterà uno o due barelle, nonché la capacità di trasportare un incubatore e attrezzature mediche aggiuntive. L’aeromobile presenterà anche finiture di livello ospedaliero. Come Medevac solution appositamente creata, creata in collaborazione con le aziende leader del settore, il Phenom 300MED è progettato per essere rapidamente e facilmente configurato per soddisfare le diverse esigenze sia dei fornitori di servizi sanitari che dei pazienti.

“La piattaforma Phenom 300 – il light jet di maggior successo al mondo – con la sua tecnologia, il comfort e le performance senza pari, è posizionata in modo univoco per le Medevac operations”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Data l’attuale crisi sanitaria, siamo orgogliosi di lavorare con due Medevac-solutions partners di livello mondiale e siamo pronti a iniziare immediatamente l’acquisizione di ordini per questa air ambulance solution senza precedenti”.

Il Phenom 300MED beneficia di best-in-class cabin pressurization, bassi costi operativi, elevata flessibilità di missione, avionica all’avanguardia, oltre alle sue speed and range capabilities. Con la cabin altitude di 6.600 piedi, i passeggeri e l’equipaggio godono di più ossigeno in cabina. Questa funzione equivale a un’esperienza di volo più sana, essenziale per il personale medico e l’assistenza ai pazienti.

“Umlaut è nota per la generazione di soluzioni complete, intersettoriali e end-to-end. Ora stiamo combinando le forti competenze di Embraer e umlaut nell’ingegneria aeronautica, nel rinnovamento e nel certification know-how, per portare sul mercato una soluzione senza precedenti. Insieme alle apparecchiature aeromediche all’avanguardia di Aerolite, forniremo una soluzione che trascenderà il mercato attuale. Progettata da zero, questa nuova soluzione offrirà un interno di livello ospedaliero, con flessibilità di configurazione e riconfigurazione”, ha affermato Tobias Geißinger, Managing Director of umlaut.

Il Phenom 300MED si distingue ulteriormente per l’integrazione delle apparecchiature mediche Aerolite. Aerolite è leader nella progettazione, produzione e installazione di Air Medical interiors. Con oltre 500 interni Medevac consegnati, l’azienda offre la combinazione ideale di equipaggiamenti per la missione.

Ronald Hengartner, CEO di Aerolite, ha dichiarato: “Siamo onorati che Embraer e Umlaut abbiano selezionato le innovative apparecchiature aeromediche di Aerolite per il nuovo Phenom 300MED. Dalla fornitura delle più moderne EMS interior solutions all’offerta di supporto e formazione specifici per il cliente, Aerolite è posizionata in modo unico per aiutare a fornire la soluzione Medevac definitiva”.

I prodotti Embraer, inclusa la Phenom 300 series, sono riconosciuti per la loro elevata affidabilità. Più di 550 aeromobili Phenom 300 series sono stati consegnati da quando il velivolo è entrato nel mercato nel dicembre 2009, accumulando più di un milione di ore di volo. Secondo il VREF’s 15-year business aircraft residual value forecast, il Phenom 300E manterrà uno dei valori residui più elevati del settore.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)