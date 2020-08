Eurowings estende il programma di volo a 26 nuove destinazioni

Eurowings aggiunge dai suoi principali aeroporti tedeschi 26 destinazioni di vacanza aggiuntive. Le basi Eurowings a Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda, Colonia/Bonn e Berlino saranno collegate in modo migliore, in particolare con le città turistiche più popolari. Tutti i nuovi percorsi possono ora essere prenotati online tramite eurowings.com e l’app Eurowings.

“Anche se la strada per tornare alla normalità è ancora molto lontana: la domanda turistica sta aumentando notevolmente per noi”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Rispondiamo a questa richiesta con voli verso le destinazioni turistiche più popolari in Europa”.

Da Amburgo, sono previste quattro nuove destinazioni per agosto: Stoccolma, Budapest, Parigi e Milano Malpensa.

Da Colonia/Bonn, da agosto Eurowings vola a Catania, Kavala e Bastia.

Da Stoccarda i passeggeri di Eurowings voleranno ora verso destinazioni come Atene, Valencia, Amsterdam e Dresda.

Da Berlino, Eurowings vola ad Heraklion e Spalato.

Da Düsseldorf i passeggeri di Eurowings potranno viaggiare a Bari, Porto, Lione, tra le altre destinazioni, sempre da agosto.

A settembre e ottobre, Eurowings continuerà a soddisfare i suoi passeggeri con 28 nuove rotte da tutta la Germania.

Da Düsseldorf la compagnia aerea volerà verso Breslavia e Cracovia, nonché Ginevra e Newcastle a settembre. Gli ospiti potranno anche prenotare voli per Nizza, Venezia e Dubrovnik da settembre in poi. I passeggeri di Eurowings voleranno a Gran Canaria dalla capitale del Nord Reno-Westfalia in ottobre.

Da ottobre Eurowings volerà da Amburgo a Gran Canaria e Fuerteventura.

Da settembre Eurowings decolla da Colonia/Bonn a Faro, Budapest e Dresda.

Da Stoccarda la compagnia aerea volerà a settembre a Hurghada e Cracovia, oltre a riprendere il collegamento con Roma.

Ciò significa che Eurowings offrirà voli per oltre 85 destinazioni in Germania ed Europa entro la fine del programma estivo.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)