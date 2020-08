Qatar Airways aggiunge nuove funzionalità alla propria app mobile

Qatar Airways annuncia significativi aggiornamenti della propria applicazione mobile che consentono ai passeggeri di pianificare il loro viaggio con maggiore facilità, contribuendo a ridurre al minimo il contatto fisico e le interazioni durante il viaggio. Per festeggiare, la compagnia offre grandi risparmi e fino a 3.000 bonus Qmiles per i clienti che prenoteranno tramite app mobile utilizzando il codice promozionale QRAPP, da domani fino al 12 agosto 2020, per viaggi fino al 31 marzo 2021.

Con un look and feel aggiornato e dal design intuitivo, l’app mobile di Qatar Airways presenta ora una schermata iniziale personalizzata che fornisce le informazioni più rilevanti a ciascun utente. Per chi ha un volo imminente, la funzione “My Trips” visualizzata sulla home sarà il punto di riferimento ogni fase del viaggio. Per coloro che non hanno una prenotazione in corso, verranno visualizzate offerte speciali personalizzate in base alla propria posizione.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “La nostra rinnovata applicazione mobile è la compagna di viaggio perfetta per i nostri passeggeri, permettendo loro di prendere il controllo dei loro piani di viaggio, tenerli sempre informati e, cosa importante nel clima attuale, limitare il contatto fisico durante tutto il viaggio. In Qatar Airways continuiamo a investire in prodotti e servizi pluripremiati e a cinque stelle in tutte le fasi del viaggio dei nostri clienti, e la tecnologia digitale svolge un ruolo importante in questo senso. I nostri clienti si aspettano che le loro interazioni digitali con il marchio Qatar Airways siano semplici e pratiche come il loro viaggio a bordo, e noi stiamo lavorando per garantire che i nostri prodotti digitali incontrino queste esigenze”.

Con la funzione “MyTrips”, ora presentata in modo evidente sulla schermata iniziale, i passeggeri possono selezionare in anticipo il loro posto a sedere e i pasti preferiti, effettuare il check-in online, scaricare la carta d’imbarco su un portafoglio mobile e generare un’etichetta per il bagaglio da stampare e attaccare già a casa.

I passeggeri possono anche abilitare le notifiche attraverso l’applicazione mobile per ricevere importanti avvisi sugli orari di partenza, il check-in, l’imbarco e il ritiro bagagli dei loro prossimi voli. Durante tutto il viaggio del passeggero, l’app può essere utilizzata per tracciare i bagagli e prenotare i servizi di Meet and Assist all’Hamad International Airport (HIA) di Doha.

Sono numerose le funzionalità dell’app mobile di Qatar Airways: prima del viaggio, i clienti possono utilizzarla per controllare le informazioni più recenti sui requisiti del paese e del viaggio, comprese le informazioni sui visti e i passaporti.

L’app fornisce diverse opzioni di prenotazione, include anche uno strumento fotografico, che consente ai passeggeri di scattare una foto del proprio passaporto o della propria carta di pagamento, senza dover inserire manualmente queste informazioni al momento del check out.

Nel frattempo, i soci del programma fedeltà di Qatar Airways, Privilege Club, possono utilizzare l’app per accedere senza problemi con il riconoscimento delle impronte digitali o facciale, prenotare un viaggio utilizzando Cash + Qmiles, riscattare i premi Privilege Club, gestire i loro conti e molto altro ancora. E’ possibile scaricare l’applicazione mobile su qatarairways.com/App.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)