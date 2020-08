Austrian Airlines vola verso altre destinazioni estive

Austrian Airlines sta aggiungendo ulteriori destinazioni di vacanza al suo summer flight schedule. Le destinazioni greche di Kalamata, Preveza, Skiathos e Skiros sono tornate nel programma di volo dall’inizio di agosto. La Sardegna, con Cagliari e Olbia, e la Sicilia, con Catania, fanno anch’esse parte dell’Austrian Holidays program da agosto. Inoltre, la compagnia aerea austriaca volerà di nuovo a Ibiza. Tutti i voli si svolgono una volta alla settimana il sabato o la domenica.

Da settembre Austrian Airlines volerà anche verso Gran Canaria e Tenerife ogni sabato. La compagnia aerea austriaca sta quindi aggiungendo dieci destinazioni per le vacanze al suo programma estivo. Questi e altri voli possono essere prenotati sul sito web di Austrian Holidays e tramite agenzie di viaggio.

“I nostri charter di Austrian Holidays hanno già operato bene in passato, soprattutto in estate. Siamo lieti di poter ora aumentare ulteriormente questa offerta in collaborazione con i nostri partner turistici”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines.

Sul sito web di Austrian Airlines i passeggeri troveranno informazioni aggiornate sui viaggi in periodi di Coronavirus, orari dei voli, mask requirement e regolamenti per cambio prenotazione. Le informazioni sono aggiornate su base continuativa. Nel nuovo Austrian Infohub i passeggeri troveranno anche le attuali norme di ingresso per le rispettive destinazioni.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)