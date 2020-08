Le performance di easyJet sono in linea con le aspettative, chiudendo il periodo con una ripresa dei voli

Johan Lundgren, CEO di easyJet, commentando il trading Q3 ha dichiarato: “Ritornare di nuovo nei cieli ci consente di fare ciò che facciamo meglio e di portare i nostri clienti in vacanza. Sono estremamente orgoglioso di tutto il nostro personale la cui cura e impegno, insieme all’introduzione delle nostre misure di sicurezza leader del settore, hanno portato i punteggi di soddisfazione dei clienti a raggiungere un massimo dell’80% dal riavvio, con un aumento di 13 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono davvero incoraggiato dal fatto che abbiamo visto livelli di domanda superiori alle attese, con un load factor dell’84% a luglio. Le nostre prenotazioni per il resto dell’estate si stanno comportando meglio del previsto e di conseguenza abbiamo deciso di espandere il nostro programma nel quarto trimestre, per volare a circa il 40% della capacità. Questo aumento ci consentirà di collegare ancora più i clienti a famiglie o amici. Nonostante la sfida che dobbiamo affrontare a causa della pandemia, rimaniamo non meno impegnati a soddisfare il desiderio dei nostri clienti di volare in modo sostenibile attraverso le nostre iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio, compresa la compensazione per conto dei nostri clienti. Guardando al futuro, sono fiducioso che easyJet continuerà a servire bene i nostri clienti, offrendo il nostro rinomato servizio amichevole e il valore attraverso il nostro network senza rivali”.

Le total group revenue per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2020 sono state di £7 milioni, contro £1,71 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno (-99,6%). La flotta è stata completamente messa a terra il 30 marzo a causa della pandemia Covid-19. Dopo aver ripreso a volare il 15 giugno, easyJet ha trasportato 117.000 passeggeri (-99,6%), con una capacità totale di 132.000 posti nelle restanti due settimane del trimestre. Il programma iniziale comprendeva solo 10 linee di volo ha fornito un load factor dell’88,9%.

Group headline loss before tax pari a £324,5 milioni.

“Ora abbiamo completato più di un mese di operazioni di riavvio e stiamo assistendo a performance incoraggianti in tutta la rete, con un focus continuo per intraprendere solo voli redditizi. A luglio easyJet ha trasportato poco più di 2 milioni di passeggeri con un load factor dell’84%.

I costi totali totali per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2020 sono stati pari a £332,1 milioni, il 79% in meno rispetto al terzo trimestre del 2019.

Come precedentemente annunciato, easyJet ha lanciato un importante programma di ristrutturazione che mira a favorire la generazione di cassa e garantire che easyJet emerga dalla pandemia in una posizione ancora più competitiva. Il programma ridurrà i costi in tutte le aree del business, il che è una necessità nell’attuale ambiente Covid-19. Include il ridimensionamento dell’organizzazione e la riduzione dell’organico fino al 30%. easyJet ha avviato un processo di consultazione su queste proposte per ridurre il numero di dipendenti, nonché per ottimizzare il network e le basi, migliorare la produttività e promuovere modalità di lavoro più efficienti.

Durante queste consultazioni ci impegniamo a collaborare strettamente e costruttivamente con i nostri rappresentanti dei dipendenti”, afferma easyJet.

“Il programma di volo commerciale di easyJet è stato riavviato il 15 giugno. Il programma iniziale è stato avviato con 10 aeromobili, con voli prevalentemente nazionali nel Regno Unito, in Francia e in Italia.

La domanda viene valutata su base giornaliera e i programmi aggiornati vengono rivisti ogni due settimane in base alle previsioni della domanda. A seguito dei previsti miglioramenti della domanda e di un ulteriore allentamento delle restrizioni ai viaggi, il programma di luglio è stato aumentato a 147 linee di volo. Si prevede che ad agosto aumenterà ulteriormente fino a circa 210 linee di volo.

I nostri equipaggi e gli aeromobili sono stati tenuti in modalità pronta per il volo, in modo da avere la flessibilità di modificare la capacità con un preavviso di circa due settimane.

Ora prevediamo di far volare circa il 40% della capacità pianificata per il 4° trimestre, con un picco in agosto, rispetto al 30% evidenziato dai nostri risultati H1”, prosegue la compagnia.

Nel corso del trimestre è stato emesso il 9,99% del capitale sociale, a seguito di un collocamento di azioni il 25 giugno. All’Assemblea generale del 14 luglio è stata concessa l’approvazione per l’emissione di un ulteriore 5%. Il ricavo lordo raccolto sull’emissione totale del 14,99% è stato di £419 milioni.

Ciò porta la liquidità totale raccolta finora dall’inizio della pandemia di Covid-19 a oltre £2,2 miliardi. Ciò comprende £ 400 milioni derivanti dal prelievo del Revolving Credit Facility, £600 milioni dal Covid Corporate Financing Facility del governo britannico, £400 milioni da prestiti, £405 milioni di proventi da un programma di operazioni di vendita e leasing e £419 milioni di emissioni azionarie.

easyJet rimane l’unica grande compagnia aerea internazionale al mondo a volare net zero carbon, compensando le emissioni di carbonio dal carburante utilizzato su ogni aereo volato.

Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui opera, easyJet prevede di volare a circa il 40% della capacità pianificata per il 4° trimestre 2020. Questo rispetto al 30% evidenziato in precedenza. In base al programma attuale, easyJet prevede di registrare una perdita minore nel quarto trimestre rispetto a quanto riscontrato nel terzo trimestre.

“In questa fase, dato il costante livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire altri orientamenti finanziari per il resto dell’esercizio finanziario 2020”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)