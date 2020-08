Textron Aviation presenta il Beechcraft King Air 360

Textron Aviation ha inaugurato la prossima generazione della sua leggendaria famiglia di turboprop King Air, con il Beechcraft King Air 360/360ER. Il turboprop aggiornato offre gli ultimi progressi tecnologici in cockpit, una cabina riprogettata e miglioramenti per il comfort dei passeggeri. L’aeromobile è attualmente in produzione e le consegne ai clienti dovrebbero iniziare nell’autunno del 2020.

“Il Beechcraft King Air 360 si basa su decenni di rinomata versatilità e affidabilità e questo aggiornamento lo eleva ulteriormente, con le caratteristiche superiori del velivolo e i progressi tecnici sviluppati per creare un’esperienza di volo migliorata per passeggeri e equipaggio”, ha detto Ron Draper, presidente e CEO, Textron Aviation. “L’aeromobile è il risultato delle nostre estese conversazioni con i nostri clienti in tutto il mondo, poiché aumentiamo continuamente l’innovazione e le capacità, per aiutarli a realizzare le loro varie missioni con maggiore comfort, tecnologia e facilità”.

Una caratteristica fondamentale del King Air 360 è l’aggiunta dell’Innovative Solutions & Support (IS&S) ThrustSense Autothrottle. L’autotrottle supporta i piloti nella loro missione, gestendo automaticamente la potenza dei motori in decollo, attraverso le fasi di salita, crociera, discesa, go-around e atterraggio. Questo miglioramento riduce il carico di lavoro del pilota, supportandolo per prevenire over-speed or under-speed, over-temp and over-torque conditions.

Un altro aggiornamento importante in cockpit è il nuovo digital pressurization controller, che pianifica automaticamente la pressurizzazione della cabina sia in salita che in discesa, riducendo il carico di lavoro del pilota e aumentando il comfort dei passeggeri. Gli indicatori di pressurizzazione sono stati integrati con il Collins Aerospace Pro Line Fusion flight deck.

Con posti a sedere per un massimo di nove passeggeri, l’ultimo King Air offre una passenger experience ancora migliore rispetto al suo predecessore. L’aereo ha una cabin altitude di 5.960 piedi a una typical cruising altitude di 27.000 piedi, oltre il 10% in meno rispetto al King Air 350i. I livelli di cabin altitude migliorati offrono un maggiore comfort ai passeggeri, soprattutto durante i voli più lunghi.

Un design della cabina riprogettato presenta un nuovo look con arredamenti su misura, pareti divisorie e sporgenze laterali, materiali e finiture migliorati, insieme a tutti i nuovi interior schemes. Altri servizi che vengono forniti di serie su tutta la gamma King Air includono tavoli da lavoro estraibili, prese di corrente standard, stazioni di ricarica USB e private aft lavatory.

“Abbiamo creato un ambiente che offre ai passeggeri un maggiore senso di apertura”, ha affermato Christi Tannahill, senior vice president, Customer Experience. “L’esperienza in cabina è un elemento critico nella scelta di un aereo ed è stato importante per noi superare le aspettative dei clienti. Il loro viaggio non sarà solo confortevole, ma sarà anche un’esperienza rilassante e piacevole. Il Beechcraft King Air 360 offre molti dei servizi desiderati dai nostri clienti”.

Quasi 7.600 Beechcraft King Air turboprop sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo dal 1964, rendendola la famiglia di turboprop più venduta al mondo. La flotta mondiale ha superato 62 milioni di ore di volo nei suoi 56 anni, ricoprendo ruoli in tutti i settori, sia militari che civili, svolgendo commercial and special mission in tutto il mondo.

(Ufficio Stgampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)