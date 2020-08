Le conseguenze della pandemia hanno un impatto considerevole sul risultato di Lufthansa Group

Il crollo della domanda a causa della pandemia ha comportato un calo dell’80% delle entrate di Lufthansa Group nel secondo trimestre, a 1,9 miliardi di euro (anno precedente: 9,6 miliardi di euro). La maggior parte dei ricavi (1,5 miliardi di euro) è stata generata da Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik.

L’adjusted EBIT nel trimestre in esame è ammontato a -1,7 miliardi di euro (anno precedente: 754 milioni di euro), nonostante le notevoli riduzioni dei costi. Le spese operative sono state ridotte del 59%, principalmente attraverso l’introduzione di lavoro a tempo breve per gran parte della forza lavoro e la cancellazione di spese non essenziali. Tuttavia, queste misure sono state solo parzialmente in grado di compensare il calo delle vendite.

Il consolidated net income di Lufthansa Group per i mesi da aprile a giugno è stato di -1,5 miliardi di euro (anno precedente: 226 milioni di euro).

La divisione logistica ha beneficiato di una domanda stabile. La perdita di cargo capacity negli aeromobili passeggeri (“belly”) ha comportato un aumento significativo dei rendimenti. L’adjusted EBIT di Lufthansa Cargo è quindi salito a 299 milioni di euro (anno precedente: -9 milioni di euro).

Nell’intera prima metà del 2020, i ricavi di Lufthansa Group sono diminuiti del 52%, a 8,3 miliardi di euro (anno precedente: 17,4 miliardi di euro). L’adjusted EBIT è stato pari a -2,9 miliardi di euro (anno precedente: 418 milioni di euro) e l’EBIT a -3,5 miliardi di euro (anno precedente: 417 milioni di euro).

Il Lufthansa Group net result per la prima metà dell’anno è stato quindi pari a -3,6 miliardi di euro (anno precedente: -116 milioni di euro).

Nel secondo trimestre 2020 le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 1,7 milioni di passeggeri, il 96% in meno rispetto all’anno precedente. La capacità è diminuita del 95%, il load factor è stato del 56%, 27 punti percentuali in meno rispetto al dato dell’anno precedente. La freight capacity offerta è diminuita del 54% a causa della mancanza di capacità sugli aerei passeggeri. Il declino in freight kilometers è stato del 47%. Ciò riflette un aumento del cargo load factor di 10 punti percentuali, al 71%.

Nei primi sei mesi, le Lufthansa Group airlines hanno trasportato un totale di 23,5 milioni di passeggeri, due terzi in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-66%). La capacità è diminuita del 61%. Il load factor è sceso di 9 punti percentuali, al 72%, nel periodo. La freight capacity offerta è calata del 36%, il cargo load factor è incrementato di 4 punti percentuali, al 66%.

Gli investimenti sono scesi a 897 milioni di euro (anno precedente: 1,904 miliardi di euro) nella prima metà dell’anno, principalmente a causa del rinvio delle consegne pianificate di aeromobili, con solo 127 milioni di euro di investimenti nel secondo trimestre. La drastica riduzione delle spese in conto capitale, l’attenzione a livello di Gruppo sulla garanzia di liquidità e la rigorosa gestione del capitale circolante hanno limitato il deflusso di cassa nonostante il significativo calo degli utili.

La liquidità disponibile a livello centrale ammontava a 2,8 miliardi di euro il 30 giugno, con un decremento di 1,4 miliardi di euro rispetto alla fine del primo trimestre (31 marzo 2020: 4,2 miliardi di euro).

I fondi concordati con l’Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (WSF) per stabilizzare Lufthansa Group non sono ancora inclusi nei dati sulla liquidità al 30 giugno 2020. Includendo questi fondi pari a 9 miliardi di euro, il Gruppo aveva un totale di 11,8 miliardi di euro di liquidità disponibile al 30 giugno 2020.

Il Gruppo prevede attualmente che la domanda di viaggi aerei tornerà ai livelli pre-crisi al più presto nel 2024. Lufthansa Group ha quindi deciso un ampio programma di ristrutturazione denominato “ReNew”, che include anche il programma di ristrutturazione già in corso presso le compagnie aeree e le società di servizi. L’obiettivo resta quello di mantenere la competitività globale e la redditività futura del Gruppo. Il programma prevede la riduzione di 22.000 posti di lavoro a tempo pieno in Lufthansa Group. La flotta del Gruppo sarà ridotta definitivamente di almeno 100 aeromobili. Tuttavia, la capacità offerta nel 2024 dovrebbe corrispondere a quella del 2019. A tal fine, la produttività dovrebbe aumentare del 15% entro il 2023, tra l’altro riducendo il numero delle operazioni di volo (AOC) ad un massimo di dieci in futuro. Le dimensioni dei consigli di amministrazione e di gestione delle compagnie del Gruppo saranno ridotte e il numero di dirigenti del Gruppo dovrebbe essere ridotto del 20%.

Nell’amministrazione di Deutsche Lufthansa AG, saranno tagliati 1.000 posti di lavoro. La somma di queste misure dovrebbe consentire di rifinanziare i fondi del pacchetto di stabilizzazione il più rapidamente possibile.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Non prevediamo che la domanda torni ai livelli pre-crisi prima del 2024. Soprattutto per le rotte a lungo raggio non ci sarà un rapido recupero. Siamo stati in grado di contrastare gli effetti della pandemia nella prima metà dell’anno con una rigorosa gestione dei costi, nonché con i ricavi di Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo. Stiamo beneficiando dei primi segnali di ripresa sulle rotte turistiche, in particolare con le nostre offerte di viaggi leisure dei brands Eurowings ed Edelweiss. Tuttavia, non sarà risparmiata una vasta ristrutturazione della nostra attività. Siamo convinti che l’intero settore dell’aviazione debba adattarsi a una nuova normalità. La pandemia offre al nostro settore un’opportunità unica di ricalibrarsi: mettere in discussione lo status quo e, invece di lottare per la “crescita a qualsiasi prezzo”, creare valore in modo sostenibile e responsabile”.

Riguardo SWISS, la compagnia aerea svizzera ha registrato una perdita operativa di 266,4 milioni di franchi nel semestre, rispetto a un utile operativo di 245,3 milioni di franchi per il primo semestre del 2019. I ricavi totali del primo semestre 2020 sono ammontati a 1,17 miliardi di franchi, con un calo del 55% rispetto ai 2,57 miliardi di franchi dello stesso periodo dell’anno precedente. SWISS ha trasportato il 64,0% in meno di passeggeri nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor nel primo semestre è stato del 71,2%, 10,8 punti percentuali in meno rispetto al livello dell’anno precedente. I ricavi nel secondo trimestre, 243,7 milioni di CHF, sono diminuiti dell’82,8% rispetto all’esercizio precedente. Il trimestre ha anche prodotto una perdita d’esercizio di 182,3 milioni di CHF, a fronte di un utile d’esercizio di 196,9 milioni di CHF nello stesso periodo dell’anno scorso. I servizi europei di SWISS stanno registrando una ripresa della domanda, ma le tendenze corrispondenti sulla rete intercontinentale, che è fondamentale per qualsiasi sostanziale ripresa del business, sono state finora nettamente più modeste. In considerazione della situazione ancora altamente dinamica, non è attualmente possibile effettuare previsioni sugli utili per l’intero 2020.

Austrian Airlines ha generato un adjusted EBIT di -99 milioni di euro nel secondo trimestre 2020, in calo rispetto al risultato positivo di 46 milioni di euro nello stesso trimestre dell’anno precedente. Di conseguenza, l’adjusted EBIT per la prima metà del 2020 è stato pari a -235 milioni di euro. Nella prima metà del 2020 i ricavi sono diminuiti del 67%, a 322 milioni di euro (prima metà del 2019: 973 milioni di euro). Il numero di passeggeri trasportati da Austrian Airlines è diminuito del 70% a causa della pandemia. “La crisi ha colpito con forza il settore delle compagnie aeree. Le restrizioni ai viaggi in tutto il mondo hanno quasi fermato le operazioni di volo nel secondo trimestre. La nostra attività si sta lentamente riprendendo dalla ripresa dei voli il 15 giugno”, spiega Wolfgang Jani, CFO di Austrian Airlines.

Brussels Airlines registra una perdita di -182 milioni di euro nei primi sei mesi del 2020 (primo semestre 2019: -36 milioni di euro), nonostante le drastiche misure di controllo dei costi adottate per combattere la crisi. I ricavi del primo semestre sono scesi a 252 milioni di euro, il 63% in meno rispetto al livello dell’anno precedente (H1 2019: 684 milioni di euro). Brussels Airlines ha trasportato il 67% in meno di passeggeri tra gennaio e giugno e il load factor è sceso di 7,4 punti percentuali, al 72,4%. Brussels Airlines ha temporaneamente sospeso tutti i voli di linea dal 21 marzo al 14 giugno 2020. Il 15 giugno, la compagnia aerea ha riavviato i suoi voli commerciali, con una rete limitata.

Dall’inizio di luglio il Gruppo ha ulteriormente ampliato il suo programma di volo. Ciò riguarda principalmente i viaggi leisure a corto raggio. Lufthansa Group aveva già reso l’espansione della sua posizione di mercato in questo segmento un punto focale della sua strategia prima della crisi. Le compagnie aeree Eurowings ed Edelweiss svolgono un ruolo importante in questo contesto.

A luglio il Gruppo ha gradualmente aumentato la propria offerta a circa il 20% del livello dell’anno precedente, con load factor di oltre il 70% nel traffico europeo a corto raggio.

Nel terzo trimestre si prevede che la capacità offerta aumenterà a una media di circa il 40% della capacità dell’anno precedente su rotte a corto e medio raggio e di circa il 20% su rotte a lungo raggio. Nel quarto trimestre la capacità dovrebbe aumentare ulteriormente a una media di circa il 55% (corto e medio raggio) e di circa il 50% (lungo raggio). Con questo, il Gruppo prevede di tornare al 95% delle destinazioni a corto e medio raggio e al 70% delle destinazioni a lungo raggio entro la fine dell’anno. Grazie a un elevato grado di flessibilità nella pianificazione dell’offerta e della capacità, questa cifra può variare anche in breve tempo.

Nonostante l’espansione della capacità, Lufthansa Group prevede un adjusted EBIT chiaramente negativo nella seconda metà del 2020 e quindi un ulteriore calo significativo dell’adjusted EBIT per l’intero anno. Ciò riflette l’aspettativa che importanti rotte a lungo raggio continueranno ad essere servite in numero molto limitato per le restrizioni di volo.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)