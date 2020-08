News Brevi – 10.08.2020

AEROPORTO DI GENOVA ANCORA PIU’ RAGGIUNGIBILE CON IL VIADOTTO SAN GIORGIO – L’Aeroporto di Genova è meglio collegato alla Liguria e al basso Piemonte grazie al nuovo Viadotto Genova San Giorgio. Il ponte, realizzato in meno di due anni a seguito del tragico crollo di Ponte Morandi, consente di raggiungere l’aeroporto “Cristoforo Colombo” in maniera comoda e veloce. Il Viadotto Genova San Giorgio consente il collegamento diretto tra l’aeroporto e l’intera rete autostradale della Liguria. In particolare, a seguito della sua apertura è possibile raggiungere il casello Genova Aeroporto sia provenendo dalla autostrada A7, sia dalla A12 sia dal casello di Genova Ovest.

DL AGOSTO: LE MISURE DEL MIT RIGUARDO IL TRASPORTO AEREO – Riguardo il DL Agosto, le misure del MIT riguardano anche il Trasporto Aereo. Nel dettaglio: 32 milioni per 10 mesi di cassa integrazione per i lavoratori Air Italy; accelerazione costituzione della NewCo Alitalia con predisposizione immediata del piano industriale da sottoporre alla Commissione europea.

28 NUOVI APPRENDISTI INIZIANO IL LORO TRAINING IN SWISS – Venticinque futuri polimeccanici – tre delle quali donne – e tre futuri automation engineers iniziano i loro four-year apprenticeships presso SWISS. I polimeccanici specializzati nella manutenzione degli aeromobili sono responsabili del controllo, della manutenzione e della riparazione degli aeromobili e dei loro componenti, mentre gli automation engineers hanno il compito di controllare i vari sistemi elettronici degli aeromobili e apportare modifiche alle loro apparecchiature elettriche. Entrambe le professioni richiedono una vasta esperienza. “Il settore dell’aviazione potrebbe trovarsi nel mezzo di una crisi senza precedenti, ma guardiamo ancora avanti”, afferma Stephan Regli, SWISS Head of Maintenance. “Abbiamo già individuato una futura carenza di personale qualificato a medio termine a causa delle tendenze demografiche. Quindi è di vitale importanza che iniziamo a formare i nostri specialisti tecnici di domani in tempo utile. E sono lieto di poter offrire tali opportunità di formazione a questi 28 giovani altamente motivati”. Tutti i 28 nuovi apprendisti trascorreranno i primi due anni del loro corso nello SWISS’s Apprentice Workshop, acquisendo le competenze e le conoscenze di base della loro professione e completando i moduli teorici richiesti per la EASA Category A Licence. Per il terzo e quarto anno di corso passeranno quindi a un maggiore apprendimento sul posto di lavoro, lavorando all’interno dei team di assistenza e manutenzione degli aeromobili di SWISS nel loro campo specialistico. A partire da quest’anno SWISS sta anche lavorando a più stretto contatto con la Berufsschule Bülach nella formazione dei suoi aircraft engineers, con la scuola che integra alcune parti della formazione modulare per conto di SWISS.

BRITISH AIRWAYS ESTENDE LA FLEXIBLE BOOKING POLICY – British Airways sta estendendo la sua “Book with Confidence policy” per i clienti che prenotano voli e vacanze per tutto settembre 2020, per coprire i viaggi per un intero anno, fino al 31 agosto 2021. La politica consente ai clienti di modificare le date e la destinazione della loro prenotazione senza incorrere in una commissione di modifica, o di annullare la prenotazione e ricevere un voucher da utilizzare in una data successiva. I dettagli completi sono disponibili su ba.com. Ciò significa che i clienti che desiderano prenotare a settembre possono approfittare di alcune offerte, certi che la loro prenotazione con British Airways è mutevole quanto la situazione attuale. Andrew Brem, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo quanto le persone lavorano sodo e quanto attendono con impazienza le loro vacanze, quindi vogliamo dare loro la sicurezza di prenotare, con la certezza che possono cambiare la loro prenotazione se scelgono di farlo. Chiunque prenoti questo settembre e abbia in programma di viaggiare fino alla fine di agosto 2021, può ora approfittare di incredibili offerte ed essere rassicurato che le sue preziose vacanze sono ben protette”. La sicurezza è al centro dell’attività di British Airways e la compagnia aerea ha introdotto una serie di misure a cui clienti ed equipaggio devono attenersi.