Qatar Airways aumenta i voli verso il Pakistan e modifica la Qmiles policy

Qatar Airways aumenta i suoi servizi per Islamabad, Karachi, Lahore e Peshawar. La compagnia aerea ora opera 49 voli settimanali verso quattro gateway in Pakistan con i suoi aeromobili Boeing 787 e Airbus A350.

I voli per Islamabad sono aumentati da 11 a 14 voli settimanali, per Karachi da 10 a 14 voli settimanali, per Lahore da 11 a 14 voli settimanali e per Peshawar da cinque a sette voli settimanali. La compagnia aerea ha effettivamente aumentato i suoi voli per il Pakistan del 32%, in modo che ora siano in linea con i livelli operativi prima dell’inizio della crisi COVID-19. Tutti i voli possono essere prenotati su qatarairways.com o tramite agenti di viaggio.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, afferma: “Siamo entusiasti di aumentare i nostri servizi per Islamabad, Karachi, Lahore e Peshawar, offrendo ai nostri passeggeri che viaggiano da e verso il Pakistan connettività verso Europa, Regno Unito e Stati Uniti tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente. Rimaniamo impegnati a servire i nostri clienti in Pakistan e abbiamo lavorato duramente durante la pandemia per assicurarci di poter operare il maggior numero di voli possibile, in linea con le indicazioni del governo pakistano. Dall’operatività di servizi charter speciali a una serie di voli commerciali, siamo lieti di offrire ora un ricco programma di servizi”.

Per garantire un’esperienza di viaggio sicura, i passeggeri provenienti dal Pakistan devono sottoporsi a un test medico COVID-19 RT-PCR. I passeggeri dovranno presentare un risultato negativo del test emesso entro 72 ore prima della partenza, al momento del check-in. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati da questo test se accompagnati da familiari.

Con una rete in crescita, Qatar Airways offre ora oltre 500 voli settimanali verso oltre 80 destinazioni in tutto il mondo dal suo hub, l’Hamad International Airport, il miglior aeroporto del Medio Oriente e il terzo miglior aeroporto del mondo secondo Skytrax.

Inoltre, il programma fedeltà di Qatar Airways, Privilege Club, annuncia una modifica alla sua Qmiles policy, nel tentativo di migliorare il programma per onorare ulteriormente la fedeltà dei membri. Quando un membro guadagna o spende Qmiles, il suo saldo è valido per 36 mesi.

I membri ora possono guadagnare o spendere le loro Qmiles finché rimangono attivi con il programma. Questo miglioramento è tra i primi passi nel viaggio di cambiamento di Privilege Club nel superare le aspettative.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways ci impegniamo a fornire il nostro promesso servizio a cinque stelle ai nostri passeggeri e il nostro Privilege Club svolge un ruolo importante in questo. Vogliamo premiare i nostri clienti più fedeli con generosità e flessibilità. In quanto tale, abbiamo intrapreso un viaggio di cambiamento all’interno di Privilege Club che mette i nostri membri e le loro esigenze in primo piano. Il Privilege Club ha recentemente subito diversi cambiamenti e la nostra Qmiles policy migliorata è il primo grande passo verso il perfezionamento del nostro programma fedeltà con molte nuove entusiasmanti iniziative pianificate nei prossimi mesi. È un vero piacere vedere i nostri fedeli membri apprezzare il nostro programma e sono molto entusiasta di ciò che sta per arrivare”.

Il Privilege Club è stato lanciato nel 2000 e offre quattro livelli di iscrizione – Burgundy, Silver, Gold and Platinum – ciascuno con i propri vantaggi esclusivi per i soci. Le Qmiles vengono guadagnate quando i membri viaggiano con Qatar Airways, compagnie aeree oneworld, altre compagnie aeree partner o utilizzano i servizi di uno degli oltre 60 partner globali della compagnia aerea. Le Qmiles vengono assegnate in base alla classe di prenotazione acquistata e possono essere riscattate per una serie di vantaggi e premi tra cui award flights, upgrades o extra baggage con Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)