Bombardier premia i fornitori durante la Virtual Diamond Supplier Award Ceremony

Bombardier ha assegnato a cinque dei suoi fornitori aerospaziali la prestigiosa Diamond certification il mese scorso, durante una virtual Diamond Supplier Award Ceremony. I fornitori premiati alla cerimonia di quest’anno sono stati riconosciuti per la loro eccellenza negli standard operativi, nonché per il loro impegno al miglioramento continuo nel 2019.

“I nostri fornitori sono la chiave del nostro successo e sono il cuore per aiutarci a fornire i migliori prodotti del settore”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier Aviation. “Il programma Diamond Supplier motiva i professionisti più impegnati ed efficienti del settore a lavorare insieme per soddisfare gli obiettivi di Bombardier e continuare a superare le aspettative dei clienti”.

“Le performance e la competitività di livello mondiale dei velivoli Bombardier e il track record di eccellenza e innovazione dell’azienda sono raggiunti con l’aiuto di una forte collaborazione con i fornitori, costruendo partnership gratificanti basate sulla fiducia e sul rispetto”, afferma Bombardier.

“Desidero lodare il lavoro dei Diamond Suppliers di quest’anno e spero che l’esempio da loro fornito incoraggerà più aziende a lottare per l’eccellenza e a ottenere questo riconoscimento fondamentale”, ha aggiunto Gamble.

I 2019 Bombardier Diamond Suppliers sono:

AIDC

Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) è una società quotata in borsa con sede a Taiwan ed è specializzata nella progettazione, analisi, sviluppo, test, produzione e integrazione di aeromobili. AIDC lavora con Bombardier da più di 20 anni, specializzandosi nei programmi Challenger 350, Learjet e Global 7500.

DIEHL Aerospace GmbH

Con sede a Norimberga, in Germania, DIEHL Aerospace GmbH fornisce prodotti per la Global 7500 cabin and emergency lighting system. Circa 700 lighting system components sono installati negli aeromobili Global 7500.

FACC Operations

Con sede in Austria, FACC Operations è un leader tecnologico globale. FACC Operations è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione del wing-to-body fairing per i programmi Bombardier Global 7500 e Challenger 350.

Placeteco Inc.

Con sede in Quebec, Canada, Placeteco Inc. è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di high-quality non-metallic and composite components and sub-systems per l’industria aerospaziale, compresi gli aerei Bombardier.

Plastiques Flexibülb Inc.

Plastiques Flexibülb Inc. ha sede a Trois-Rivières, Canada, ed è specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e integrazione di aircraft interiors systems, components and ground support equipment. Plastiques Flexibülb Inc. fornisce non-metallic components per i Bombardier aircraft programs.

(Ufficio Stampa Bombardier)