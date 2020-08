Eurowings promuove la digitalizzazione delle sue flight operations spostando il flight planning sul Global Aviation Cloud

Lufthansa Systems ha annunciato oggi la migrazione di Eurowings, cliente di lunga data di Lido Flight 4D, alla cloud delivery platform Global Aviation Cloud. In futuro, la compagnia aerea point-to-point di Lufthansa Group utilizzerà la flight planning solution di Lufthansa Systems come cloud service, utilizzando Lido Flight 4D on-demand dal Global Aviation Cloud.

L’ambiente cloud consente a Eurowings di ottimizzare le rotte in modo più flessibile e affidabile. L’integrazione dei servizi nel Global Aviation Cloud è stata sviluppata specificamente per soddisfare le esigenze e gli standard di sicurezza delle compagnie aeree, in particolare ora che devono affrontare una maggiore complessità a causa della pandemia globale.

Eurowings è la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a utilizzare la nuova tecnologia e promuovere la digitalizzazione nelle sue operazioni di volo.

“Siamo molto soddisfatti dell’enorme aumento della velocità di elaborazione che la migrazione ha portato. Allo stesso tempo, le operazioni sono sempre rimaste stabili e affidabili”, ha affermato Timo Rapp, Head of Integrated Operations Control Center (IOCC) at Eurowings. “È stato un cutover process molto fluido poiché Lufthansa Systems è stata molto efficiente nel fornire tutto il supporto necessario per la transizione. Anche in questi tempi estremamente difficili a causa dell’attuale pandemia, è valsa la pena spingere questa migrazione con alta priorità”.

Oltre alla Lido product suite for flight planning and navigation, Lufthansa Systems ha integrato le sue soluzioni per ground operations (NetLine), inflight entertainment (BoardConnect) e finance management (SIRAX) nel Global Aviation Cloud. Il passaggio ai servizi cloud si è rivelato una grande sfida nel settore dell’aviazione, ma Lufthansa Systems ha completamente rivisto la sua architettura software per accelerare lo sviluppo di servizi on-demand.

Lufthansa Systems ha creato un’infrastruttura lungimirante basata su varie tecnologie come Kubernetes e Terraform, che offrono vantaggi amministrativi, operativi e tecnologici fondamentali. Oggi, più di 16 prodotti e applicazioni di Lufthansa Systems sono cloud-ready e sono già stati configurati oltre 50 customer environment. Soprattutto nelle circostanze senza precedenti della pandemia COVID-19, i cloud services migliorano la capacità delle compagnie aeree di adattarsi a un contesto di mercato in evoluzione.

Le soluzioni cloud non richiedono più applicazioni, sistemi e risorse per essere eseguite localmente su un server fisico, poiché sono disponibili soluzioni SaaS (Software-as-a-Service) specifiche. Con un numero crescente di data center accessibili che operano in quasi tutte le regioni del mondo, Lufthansa Systems può fornire i propri servizi in prossimità dei siti dei clienti, il che consente una trasmissione dati più rapida.

“Il Global Aviation Cloud aumenta la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza delle nostre applicazioni”, ha affermato Thomas Wittmann, CEO di Lufthansa Systems. “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti dall’implementazione alla gestione, assicurandoci di innovare continuamente e aprendo la strada a un futuro più digitale e più intelligente delle airline operations”.

Ci sono più di 7.500 aerei commerciali in tutto il mondo che operano con Lido Flight 4D. La flight planning solution calcola la rotta più adatta per ogni volo in base a tutti i flight data rilevanti, come le condizioni meteorologiche e l’attuale airspace situation, i NOTAM e qualsiasi ulteriore restrizione applicabile.

L’implementazione della soluzione consente ai flight dispatcher di reagire più rapidamente e lavorare in modo più efficiente. Dopo che i preparativi per il Global Aviation Cloud si sono conclusi entro la fine del 2019, cinque Lido Flight 4D customers sono passati al cloud service. Nonostante la difficile situazione causata dalla pandemia, Lufthansa Systems prevede di implementare la maggior parte delle service transition entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)