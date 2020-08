News Brevi – 12.08.2020

AMERICAN AIRLINES ESTENDE LA RINUNCIA ALLE TARIFFE DI MODIFICA – American Airlines ha esteso la sua offerta di rinuncia alle tariffe di modifica per i clienti che acquistano biglietti entro il 30 settembre 2020 per viaggi fino al 31 dicembre 2020. L’offerta è disponibile per tutte le tariffe American. Qualsiasi biglietto acquistato entro il 30 settembre 2020 per viaggi fino al 31 dicembre 2020 non incorrerà in costi di modifica prima del viaggio; i clienti dovranno pagare qualsiasi differenza tariffaria, se applicabile, al momento dell’emissione del biglietto della nuova tariffa. Tutti i biglietti premio AAdvantage sono inclusi in questa offerta. I clienti possono modificare le loro città di origine e destinazione come parte di questa offerta. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts.

AIRBUS FOUNDATION SUPPORTA GLI SFORZI DI SOCCORSO IN CILE – Airbus Foundation, insieme a Chilean Red Cross, Servicios Aereos Kipreos e Servicios Aereos SumaAir, ha collaborato per trasportare più di 600 Kg di forniture mediche necessarie per sostenere la lotta in corso contro COVID-19. Servicios Aereos Kipreos e la Croce Rossa cilena hanno condotto la prima missione, utilizzando un H125 per volare da Santiago a Temuco con 155 kg di rifornimenti. La seconda missione, operata da Servicios Aereos SumaAir, insieme alla Croce Rossa cilena, ha trasportato 465 kg di DPI ad Antofagasta, Alto Hospicio e Iquique con un H125. Le forniture mediche fornite dall’H125 forniranno ai volontari della Croce Rossa cilena supporto per gli sforzi in prima linea. Verranno inoltre distribuite forniture ai cittadini vulnerabili, insieme ad altri beni critici, come cibo e kit per l’igiene. Queste missioni seguono i recenti sforzi di soccorso guidati da Airbus Foundation all’inizio di luglio, quando 23 tonnellate di rifornimenti umanitari sono state trasportate a Panama su un A330neo flight test aircraft in collaborazione con International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, UNICEF e Air France-KLM. Anche i dipendenti di Airbus in tutta l’America Latina hanno unito le forze, aiutando a produrre dispositivi di protezione individuale. In Messico, il team di Airbus ha prodotto face shields da donare ai volontari delle forze armate. In Brasile, gli ingegneri di Helibras, Brazilian helicopter subsidiary di Airbus, hanno prodotto schermi di protezione per il viso utilizzando la tecnologia di stampa 3D e li hanno donati a un ospedale di Itajuba, dove ha sede la società.

ETIHAD AIRWAYS: SECONDA FASE DELL’UAE RESIDENT RETURN PROGRAMME – Con effetto immediato, l’Authority for Identity and Citizenship (ICA) e la National Crisis & Emergency Management Authority (NCEMA) hanno lanciato la seconda fase dell’UAE Resident Return Programme, che ora elimina la necessità per i residenti di Abu Dhabi di attendere l’approvazione per tornare nella capitale mentre si è all’estero. Lo sviluppo è una buona notizia per i residenti negli Emirati Arabi Uniti in patria o all’estero, che ora possono viaggiare con facilità e tornare ad Abu Dhabi liberamente senza dover attendere l’approvazione per farlo mentre sono all’estero. Prima di prenotare il volo da o per Abu Dhabi, i residenti sono incoraggiati a visitare un nuovo sito Web di facile utilizzo e inviare il numero di passaporto e l’Emirates ID number per ottenere la verifica imemdiata del loro stato di ingresso. Attualmente, tutti gli ospiti che viaggiano su voli Etihad Airways da e per Abu Dhabi sono tenuti a mostrare un risultato negativo del test COVID-19 PCR da una struttura di test approvata dal governo e, dal 16 agosto, ciò si applicherà anche a tutti gli ospiti in partenza da Abu Dhabi. I viaggiatori devono visitare www.etihad.com/destinationguide per informazioni aggiornate. Il graduale ritorno a voli internazionali da, per e via Abu Dhabi è ampiamente supportato dal programma di sanificazione e sicurezza Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente.

ROLLS-ROYCE INCREMENTA LE SUE CAPACITA’ NELLA FACILITY DI PASCAGOULA, MS – Rolls-Royce e il Defense Production Act Title III office investiranno milioni di dollari per migliorare le capacità della società riguardo gli U.S. Navy ship propulsion components nella sua facility di Pascagoula, Mississippi. Il DPA Title III office ha già accettato di investire 22 milioni di dollari in attrezzature, con Rolls-Royce che effettua un ulteriore investimento per miglioramenti edilizi, integrato con il supporto della Contea di Jackson e dello stato del Mississippi. La struttura di Pascagoula è già considerata un centro di eccellenza all’interno di Rolls-Royce e il nuovo investimento rafforzerà la capacità dell’azienda di produrre propellers and propulsor components for Navy ships.