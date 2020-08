Embraer annuncia un nuovo Global Commercial Team

Dopo la nomina di Arjan Meijer a President & CEO of Embraer’s Commercial Aviation business a giugno, Embraer sta effettuando una serie di nomine e chiave nel suo Global Commercial Team.

Martyn Holmes è stato nominato Chief Commercial Officer of Embraer’s commercial unit. Martyn, entrato a far parte dell’azienda nel 2012, sta abbandonando il suo precedente ruolo di Vice President for Europe, Russia and Central Asia. Martyn continuerà ad avere sede ad Amsterdam presso l’Embraer’s EMEA head office e riferirà al Presidente e CEO, Arjan Meijer. Precedentemente con un importante produttore di motori, Martyn ha oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’aviazione.

A sostegno del nuovo ruolo di Martyn, ci sono anche tre nuove nomine a livello regionale.

Cesar Pereira, è stato nominato Vice President of Europe, Middle East and Africa (EMEA), Embraer Commercial Aviation, trasferendosi da Singapore all’ufficio di Amsterdam. Cesar ha ricoperto diversi ruoli senior in market intelligence, product development and sales engineering durante i suoi 17 anni di carriera in Embraer.

Raul Villaron passa dal suo ruolo di Vice President Middle East and Africa a Singapore, a Vice President Asia Pacific, occupandosi di Embraer’s Commercial Aviation per l’Asia Pacific region (esclusa la Cina). Raul lavora in Embraer da 15 anni e prima di questa attuale nomina è stato Marketing Director for the EMEA region. Guo Qing rimane Vice President of China for Embraer Commercial Aviation.

Mark Neely è stato nominato Vice President of The Americas for Embraer Commercial Aviation. In questo ruolo, Mark coprirà entrambi i continenti delle Americhe dalla sua base negli Stati Uniti. Mark lavora in Embraer da 10 anni ed è stato Regional Vice President of Sales in North America.

“Queste mosse fanno parte della strategia di Embraer per sfruttare meglio la nostra esperienza globale e lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e partner, mentre navighiamo tutti in questi tempi difficili”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer’s Commercial Aviation.

Martyn Holmes, CCO Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Abbiamo un team di vendita diversificato e di prim’ordine in tutto il mondo, guidato da operatori esperti. Gli Embraer E-Jets e la E2 family sono molto ben posizionati per fornire alle compagnie aeree flessibilità e vantaggio competitivo, mentre emergiamo da questa crisi globale. Infatti, nonostante questi tempi senza precedenti, stiamo ancora vedendo reali opportunità nel mercato per gli E-Jet e l’E2, i velivoli single-aisle più efficienti ed ecologicamente sostenibili disponibili”.

In un altro consolidamento all’interno della Commercial Aviation business unit, Simon Newitt aggiungerà la asset management responsibility al suo attuale ruolo, diventando Vice President, Contracts & Asset Management, Embraer Commercial Aviation, riportando ad Arjan Meijer.

Arjan Meijer ha aggiunto: “Dopo molti anni di successi per Embraer, Reinaldo Krugner, Charlie Hillis e Paulo Estevão de Carvalho Tullio hanno deciso di cercare nuove opportunità al di fuori di Embraer. Li ringraziamo per la loro dedizione e il contributo a Embraer e auguriamo loro tutto il meglio”.

(Ufficio Stampa Embraer)