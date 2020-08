Air France firma un accordo di maggioranza con l’SNPL per lo sviluppo di Transavia France sulla rete domestica

Oggi Air France-KLM Group sta compiendo un passo importante nel suo sviluppo, con la firma di un emendamento all’ “Air France-Transavia pilot agreement” del Gruppo, che consente a Transavia France di operare rotte domestiche all’interno della Francia.

Questo accordo è stato firmato tra Air France, il management di Transavia e SNPL Air France-Transavia, il sindacato che rappresenta la maggioranza dei piloti di Air France, a seguito di un referendum sottoposto ai suoi membri.

“Un tasso di affluenza dell’82,63% – con il 90,37% di questi voti a favore della proposta – riflette la responsabilità che i piloti si stanno assumendo in questo momento cruciale e il desiderio generale di fornire ad Air France i mezzi per superare la crisi COVID-19 ed emergere più forte trasformando la propria rete domestica. Questa rete è in perdita da anni, nonostante la continua ristrutturazione in corso dal 2000, e deve far fronte a una forte concorrenza: la crescita costante sia delle compagnie aeree a basso costo che della rete dei treni ad alta velocità TGV. Questo accordo consente a Transavia di operare rotte all’interno della Francia e adegua le garanzie per i piloti relative all’European network activity in linea con i livelli di attività attesi sulla rete domestica nei prossimi anni. A settembre 2019 è stato firmato un accordo per l’eliminazione delle restrizioni alla crescita della flotta di Transavia”, afferma Air France-KLM Group.

Lanciata nel 2006, Transavia France è la compagnia aerea low cost di Air France Group (che comprende Air France, la sua filiale regionale HOP! e la sua controllata low cost Transavia. Air France Group è una filiale di Air France-KLM Group). Si tratta di un importante asset strategico, in particolare perché consente ad Air France di trarre vantaggio dalla dinamicità del mercato leisure in Francia e di rispondere alla concorrenza degli operatori internazionali a basso costo in modo efficiente e appropriato.

Transavia opera più di 100 rotte verso l’Europa e la regione mediterranea dalle sue basi di Parigi-Orly, Nantes, Lione e Montpellier. Nel 2019 ha trasportato 7,4 milioni di passeggeri (+5%) e ha registrato un load factor del 92,8%.

Questi cambiamenti consentiranno alle Air France Group domestic operations di essere dimensionate correttamente al fine di garantire una redditività futura sostenibile.

Lo sviluppo di Transavia sul mercato interno francese è un passo fondamentale nel piano strategico di Air France Group, per migliorare la propria performance finanziaria. Con questa nuova offerta, Air France Group sarà competitivo in ogni settore in cui opera, con gli strumenti e i prodotti giusti adattati a ciascun segmento di mercato.

Transavia annuncerà a breve i dettagli delle rotte che intende operare e il programma per il loro lancio.

La riorganizzazione pianificata delle operazioni domestiche fa anche parte della spinta di Air France-KLM Group a intensificare i propri sforzi nel campo dello sviluppo sostenibile, che sono già tra i più ambiziosi del settore.

La flotta sarà rinnovata a un ritmo sostenuto con l’arrivo dei primi Airbus A220-300 a partire da settembre 2021. Questi aeromobili di ultima generazione sono una delle principali leve utilizzate da Air France per ridurre la propria carbon footprint e ridurranno le emissioni di CO2 del 20% rispetto agli Airbus A318 e A319 che sostituiranno. Air France continuerà inoltre a compensare in modo proattivo le emissioni di CO2 di tutti i suoi clienti sui voli nazionali.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)