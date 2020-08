News Brevi – 13.08.2020

KLM VOLA A POZNAN, POLONIA – A partire dal 25 ottobre 2020 KLM inizierà voli giornalieri per la città polacca di Poznan. Questa sarà la quinta destinazione di KLM in Polonia, dopo Varsavia, Cracovia, Danzica e Wroclaw. KLM sta costruendo con cura la rete. La scelta è stata fatta per offrire al cliente quanta più scelta possibile nel numero di destinazioni. Ciò può essere seguito da un aumento del numero di frequenze e/o della capacità, dispiegando aeromobili più grandi. Poznan è una novità nel network KLM. Aggiungendo questa destinazione, KLM rafforza la sua posizione sul mercato polacco e assorbe il calo della domanda su altre rotte in Europa. KLM volerà tra l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e Poznan su base giornaliera a partire dal 25 ottobre di quest’anno. Sulla rotta verrà utilizzato un Embraer 175 con 20 posti in Business Class e 68 in Economy Class. L’orario dei voli è il seguente: KL1273 parte da Schiphol alle 14.40 e atterra a Poznan alle 16.20. KL1274 parte da Poznan alle 16.50 e atterra a Schiphol alle 18.35. Tutti gli orari sono locali.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE FACE COVERING GUIDELINES – A partire dal 19 agosto 2020 e seguendo le raccomandazioni più recenti, face coverings con exhausts valves or vents non saranno più consentiti per i viaggi con American Airlines. Il CDC rileva che i rivestimenti viso con valvole unidirezionali o prese d’aria consentono l’espulsione dell’aria espirata attraverso i fori nel materiale. Questi possono consentire alle goccioline espirate di raggiungere gli altri e potenzialmente diffondere il coronavirus (COVID-19). Le coperture per il viso consentite devono essere indossate correttamente, coprendo il naso e la bocca, e possono essere rimosse solo brevemente per mangiare e bere. Inoltre, non sono ammessi rivestimenti per il viso realizzati con materiali come tessuti a rete. American ha iniziato a richiedere coperture per il viso a bordo dei suoi voli a maggio e, a luglio, ha annunciato che avrebbe consentito esenzioni solo per i clienti di età inferiore a 2 anni. La compagnia aerea richiede a tutti gli altri clienti di indossare una copertura per il viso dal momento in cui entrano nell’aeroporto dove inizia il loro viaggio fino a quando lasciano l’aeroporto dove termina il loro viaggio.

L’U.S. DEPARTMENT DEL TEAM BOEING X-37B VINCE IL COLLIER TROPHY FOR AEROSPACE EXCELLENCE – L’U.S. Department of the Air Force e il Boeing X-37B autonomous spaceplane ricevono il prestigioso Robert J. Collier Trophy, per i successi americani in aeronautica e astronautica del 2019. L’X-37B ha stabilito un record di 780 giorni di resistenza in orbita e completato un sorvolo degli Stati Uniti, utilizzando il Federal Aviation Administration airspace, prima di effettuare un atterraggio preciso al Kennedy Space Center della NASA. La National Aeronautic Association assegna il Collier 2019 all’X-37B per il miglioramento delle performance, dell’efficienza e della sicurezza dei veicoli aerei e spaziali. Progettato e costruito da Boeing, operato in collaborazione con la U.S. Space Force e gestito dall’U.S. Department of the Air Force Rapid Capabilities Office, l’X-37B è una reliable, reusable, uncrewed space test platform, progettata per trasportare esperimenti in orbita e riportali sulla Terra per la valutazione. Inoltre, Boeing facilita l’integrazione degli esperimenti nell’X-37B e aiuta a identificare le future opportunità. “Siamo veramente onorati che le donne e gli uomini del team X-37B siano stati premiati con il Collier Trophy”, ha dichiarato Leanne Caret, presidente e CEO di Boeing Defence, Space & Security. Nel 2019 lo spazioplano ha battuto il proprio record di resistenza in orbita di 718 giorni.

IATA: L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SI INTENSIFICA IN MEDIO ORIENTE – L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato nuovi dati che mostrano l’impatto sull’industria aeronautica del Medio Oriente e sulle economie causato dalla chiusura del traffico aereo a causa della pandemia COVID-19. La perdita di posti di lavoro nell’aviazione e nelle industrie correlate potrebbe aumentare fino a 1,5 milioni. Si tratta di più della metà dei 2,4 milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione della regione e di 300.000 in più rispetto alla stima precedente. Il traffico per l’intero anno 2020 dovrebbe diminuire del 56% rispetto al 2019. La stima precedente era un calo del 51%. “Le economie del Medio Oriente sono state messe in ginocchio dal COVID-19. Per la ripresa economica della regione, è imperativo che il settore ricominci in sicurezza il prima possibile”, ha affermato Muhammad Al Bakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. Per ridurre al minimo l’impatto, è fondamentale una ripresa accelerata del trasporto aereo nella regione. Ciò può essere ottenuto attraverso l’azione in due aree prioritarie: armonizzare la ripresa del trasporto aereo nella regione, fornire supporto finanziario e normativo continuo.

EMIRATES: PONTE AEREO TRA DUBAI E IL LIBANO IN SUPPORTO ALL’EMERGENZA – Sulla scia delle esplosioni nel porto di Beirut che hanno devastato molte parti della capitale del Libano, Emirates è al fianco del paese per fornire soccorsi di emergenza e aiuti alle centinaia di migliaia di persone colpite dalle esplosioni. Emirates SkyCargo prevede di intensificare le sue operazioni di trasporto merci in Libano dedicando oltre 50 voli. Emirates offre alle persone di tutto il mondo l’opportunità di donare denaro o impegnare le loro Miglia Skywards, attraverso un portale dedicato, sicuro e conveniente tramite la Emirates Airline Foundation. Per i prossimi tre mesi di donazioni, Emirates Airline Foundation coordinerà a sua volta direttamente le spedizioni di cibo, forniture mediche e altri articoli necessari con una serie di ONG partner, per garantire che le donazioni aiutino direttamente le persone colpite sul campo in modo rapido e trasparente. Per ogni donazione, verrà fornita capacità di carico alle organizzazioni umanitarie per il trasporto di attrezzature e forniture mediche critiche, cibo e altri beni di soccorso di emergenza direttamente a Beirut, attraverso Emirates SkyCargo. Inoltre, Emirates SkyCargo contribuirà ulteriormente fornendo una riduzione del 20% sulle spese di trasporto aereo per le spedizioni approvate, sottolineando il suo impegno ad accelerare gli sforzi di soccorso a Beirut. Emirates serve le comunità libanesi dal 1991. La compagnia aerea ha iniziato le sue operazioni tra Dubai e Beirut con un servizio tre volte alla settimana utilizzando un Boeing 727. Oggi, Emirates opera due voli giornalieri per Beirut utilizzando il Boeing 777, con l’intenzione di aggiungerne altri.

BOEING CONSEGNA LA SUA NEXT GENERATION INTERCEPTOR PROPOSAL – Boeing ha presentato la sua offerta alla U.S. Missile Defense Agency per la Next Generation Interceptor (NGI) competition, proponendo un progetto che sfrutta oltre 60 anni di esperienza e competenza in missili strategici e sistemi d’arma. “La proposta NGI di Boeing offre performance, convenienza e affidabilità impareggiabili per la nazione”, ha affermato Norm Tew, Missile and Weapon Systems vice president and general manager, and Huntsville site senior executive. “Basandosi sui nostri investimenti precedenti e sulle tecnologie collaudate, la nostra proposta innovativa offre un approccio tecnico creativo, convincente e rivoluzionario per superare l’innovazione e sconfiggere minacce avanzate in rapida evoluzione”. Se selezionata, Boeing utilizzerà le sue capacità insieme a un team di eccellenza per garantire che la sua offerta unica venga consegnata in tempo. “Boeing è ben posizionata per fornire soluzioni innovative che espandono notevolmente le missile defense capability”, ha detto Tew. “Stiamo sfruttando la nostra impareggiabile conoscenza per progettare, sviluppare e fornire una soluzione a basso rischio e altamente efficace per l’MDA”. L’NGI verrà utilizzato per mantenere una pronta deterrenza e garantire la protezione continua degli Stati Uniti dai missili balistici intercontinentali. L’aggiudicazione di un contratto è prevista entro la fine dell’anno.

GLI INGEGNERI DI PRATT & WHITNEY E GLI STUDENTI DI UCONN ESPLORANO DISPUPTIVE PROPULSION CONCEPTS – Sebbene la pandemia COVID-19 abbia impedito a Pratt & Whitney Engineering di ospitare un programma di tirocinio estivo, attraverso la partnership dell’azienda con l’Università del Connecticut, i dipendenti hanno progettato un remote summer program per 32 studenti di ingegneria, per lavorare su progetti incentrati su tre disruptive propulsion concepts: alternate heat cycles, nuclear power, hybrid electric. Ogni progetto, da sei a sette settimane, ha coinvolto le squadre e i rispettivi coach, comunicando ogni giorno tramite WebEx e una bacheca di messaggistica. “Nonostante le sfide, volevamo comunque coinvolgere questi studenti in modo significativo e dare loro qualcosa di simile a quello che avrebbero ottenuto in un’estate normale”, afferma Pratt & Whitney. Il programma ha anche permesso agli studenti di avere una vera conversazione con la Engineering leadership.

BOEING RICONOSCIUTA PER LA SOSTENIBILITA’ – Boeing ha ricevuto oggi il 2020 Sustainability Leadership Award dalla National Association of Manufacturers. Il premio riconosce gli sforzi innovativi dell’azienda per riciclare la fibra di carbonio aerospaziale, deviando i rifiuti dalle discariche in tutto il mondo. Dal 2018 Boeing ha collaborato con ELG Carbon Fiber, con base nel Regno Unito, per riciclare la fibra di carbonio aerospaziale in eccesso. Boeing raccoglie il materiale di scarto, che ELG poi tratta per rimuovere gli agenti leganti. Il risultato di questo processo è un materiale pulito che può essere venduto a terzi per realizzare prodotti come accessori elettronici e apparecchiature automobilistiche. “Boeing sta dimostrando che si può essere sostenibili dal punto di vista ambientale in modo efficace in termini di costi”, ha affermato Bryan Scott, vice president of Environment, Health & Safety at Boeing. “Siamo il maggior consumatore di compositi di qualità aerospaziale e l’unica azienda in grado di riciclarne il 100%”. Il processo di riciclaggio della fibra di carbonio è stato ora implementato in 11 siti produttivi globali di Boeing.

IATA: PEGGIORA L’IMPATTO DELLA PANDEMIA IN AFRICA – L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato nuovi dati che indicano che l’impatto del COVID-19 sull’industria aeronautica e sulle economie africane è peggiorato notevolmente rispetto alla precedente valutazione di aprile. La perdita di posti di lavoro nell’aviazione e nelle industrie collegate potrebbe aumentare fino a 3,5 milioni. Si tratta di più della metà dei 6,2 milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione della regione e 400.000 in più rispetto alla stima precedente. “COVID-19 ha devastato le economie africane e ha portato la connettività aerea in tutto il continente a un punto morto virtuale. E la situazione sta peggiorando. Le conseguenze economiche derivanti da un continente scollegato sono gravi. Milioni di posti di lavoro e mezzi di sussistenza sono a rischio. Per la ripresa economica dell’Africa e la prosperità futura, è essenziale accelerare il riavvio sicuro del settore”, ha detto Muhammad Al Bakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

QATAR AIRWAYS RAFFORZA LA SUA POSIZIONE DI LEADER DURANTE LA RIPRESA – I dati di giugno di IATA riaffermano la posizione di Qatar Airways come principale vettore internazionale durante questa crisi, trasportando più passeggeri e merci di qualsiasi altra compagnia aerea per supportare la ripresa dei viaggi internazionali e delle supply chain globali. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Accolgo con favore queste statistiche indipendenti di IATA che mostrano chiaramente la resilienza della nostra compagnia aerea durante questa crisi e l’impegno incrollabile nei confronti dei nostri passeggeri e clienti cargo, per trasportarli in modo sicuro e affidabile quando hanno bisogno o vogliono viaggiare e trasportare le loro merci dove devono essere. Il nostro mix di aeromobili moderni a basso consumo di carburante ci ha permesso di rimanere agili, dandoci la flessibilità di mantenere e ricostruire la nostra rete in modo sostenibile, utilizzando gli aeromobili della giusta dimensione per offrire una capacità affidabile in ogni mercato”.