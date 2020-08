IATA: l’impatto europeo del COVID-19 continua a peggiorare

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato un aggiornamento sugli impatti della pandemia COVID-19 sul numero di passeggeri, l’occupazione e le economie in tutta Europa, e ha esortato i governi a coordinarsi per abolire le restrizioni alle frontiere e trovare alternative alle misure di quarantena per evitare ulteriori danni economici.

Nonostante il mercato europeo abbia visto aumentare il numero dei voli negli ultimi mesi, sostenuto dalla riapertura delle frontiere tra i paesi dell’area Schengen e gli stati UE non Schengen, i voli sono ancora inferiori di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Si prevede attualmente che il numero di passeggeri diminuirà di circa il 60% nel 2020. Le prospettive a breve termine per la ripresa in Europa rimangono altamente incerte rispetto alla seconda ondata di pandemia e al più ampio impatto economico globale che potrebbe avere. La domanda di passeggeri in Europa dovrebbe riprendersi gradualmente e non raggiungerà i livelli del 2019 fino al 2024.

Poiché i viaggi aerei non si sono ripresi come originariamente sperato, l’impatto negativo sull’occupazione è aumentato. Attualmente sono a rischio più di 7 milioni di posti di lavoro sostenuti dall’aviazione (incluso il turismo) in Europa (rispetto ai circa 6 milioni stimati a giugno).

“È disperatamente preoccupante vedere un ulteriore calo delle prospettive per i viaggi aerei quest’anno e l’impatto a catena sull’occupazione e la prosperità. Mostra ancora una volta il terribile effetto che viene avvertito dalle famiglie in tutta Europa mentre continuano le restrizioni ai confini e la quarantena. È fondamentale che i governi e l’industria lavorino insieme per creare un piano armonizzato per la riapertura delle frontiere”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

L’analisi dei maggiori mercati europei mostra un calo in tutti i parametri rispetto alle precedenti stime IATA di metà giugno.

“I governi devono cercare un modo coordinato per revocare le restrizioni di viaggio e trovare alternative ai requisiti di quarantena. La cooperazione internazionale per isolare e gestire con precisione i rischi è fondamentale per ricostruire la fiducia nei viaggi. Di cruciale importanza è la stratificazione delle misure come alternativa alla quarantena, compresa l’implementazione universale delle misure di biosicurezza ICAO, la tracciabilità completa dei contratti e il potenziale per test veloci, accurati, scalabili e convenienti”, afferma IATA.

“Con una ripresa ai livelli del 2019 che ora scivola al 2024, il sostegno finanziario, in forme che non caricano ulteriormente debiti paralizzanti sul settore, sarà necessario se si vuole evitare una contrazione ancora più netta. È assolutamente fondamentale che la Commissione europea rilasci una dichiarazione inequivocabile sulla sua intenzione di fornire immediatamente una full Winter-season slot use waiver. Ogni giorno di ritardo diventa critico per la futura vitalità dell’industria aeronautica “, ha affermato Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)