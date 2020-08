Airbus Corporate Jets ottiene il primo ordine per l’A321LR

Airbus Corporate Jets (ACJ) si è aggiudicata il primo ordine per gli A321LR con due aeromobili per Lufthansa Technik, evidenziando l’attrattiva per il mercato e la versatilità della Famiglia A320neo.

Gli aeromobili, che avranno capacità multiruolo, potranno essere equipaggiati per vari tipi di missioni, quali il trasporto di truppe, potranno avere diverse configurazioni per ruoli MedEvac (evacuazione medica) e saranno gestiti dall’Aeronautica Militare Tedesca (Luftwaffe).

L’ordine totale effettuato da Lufthansa Technik per conto del governo tedesco è di cinque aeromobili: tre ACJ350-900 e due A321LR. Gli A321LR saranno in grado di trasportare fino a 163 passeggeri, fino a 6 pazienti in terapia intensiva e fino a 12 pazienti in terapia intermedia, a seconda della configurazione installata, con un range di 4.200 mn / 7.800 km o 9,5 ore di volo.

“Siamo entusiasti che Lufthansa Technik sia diventato il cliente per il lancio dell’ACJ long-range version dell’A321neo”, ha affermato Benoit Defforge, Presidente di ACJ. “La famiglia ACJ320 presenta la cabina più ampia di qualsiasi aereo single aisle nel cielo, fornendo il massimo comfort per i passeggeri e range intercontinentale. Lufthansa Technik e il governo tedesco hanno una relazione di lunga data con Airbus e siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo con noi”.

L’A321LR appartiene alla Famiglia A320neo, che conta oltre 7.400 ordini da più di 110 clienti. Con un’autonomia fino a 4.000 miglia nautiche (7.400 km), con 206 passeggeri, l’A321LR è un apripista per il lungo raggio, caratterizzato da una vera capacità transatlantica e livelli di comfort tipici degli aeromobili wide-body in una cabina a corridoio singolo.

Sono circa 200 i business jet Airbus attualmente in servizio in tutti i continenti, incluso l’Antartide, a riprova della loro versatilità in ambienti difficili.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)