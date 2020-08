Il Boeing 777 Freighter si unisce alla flotta di Volga-Dnepr Group

Un Boeing 777 Freighter si è unito alla Volga-Dnepr Group fleet di 22 cargo Boeing, in partenza da Paine Field in Everett, Washington. Il cargo bimotore inizierà le operazioni con AirBridgeCargo, una controllata di Volga-Dnepr.

AirBridgeCargo opererà l’aereo tramite un sale-leaseback agreement con Dubai Aerospace Enterprise (DAE).

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Volga-Dnepr Group come nostro nuovo cliente mentre introduce il 777 Freighter nella loro flotta”, ha affermato Firoz Tarapore, CEO di DAE. “DAE Capital è il più grande locatore al mondo del redditizio ed efficiente 777 Freighter. Attendiamo con impazienza un lungo e gratificante rapporto con Volga-Dnepr Group mentre continuano a far crescere le loro operazioni di successo”.

Volga-Dnepr Group è tra i più grandi operatori di cargo Boeing al mondo, con 17 747 Freighter e cinque 737 Freighter, di cui 13 747-8F, quattro 747-400ERF, due 737-800BCF e tre 737-400SF.

Il 777 Freighter, che può volare per 4.970 miglia nautiche (9.200 chilometri), può trasportare un payload di 224.900 libbre (102.010 kg), la maggiore capacità di carico rispetto a qualsiasi altro twin-engine freighter. La porta di carico laterale del ponte principale del 777F è larga 3,72 metri (146,5 pollici), offrendo all’aereo una outsized carriage capability.

“Siamo onorati di collaborare con Dubai Aerospace Enterprise e Volga-Dnepr Group per presentare il 777 Freighter ai Volga’s customers”, afferma Ihssane Mounir, Senior Vice President of Commercial Sales and Marketing, The Boeing Company. “Non vediamo l’ora di presentare l’insuperabile efficienza e capacità del 777 Freighter e di integrare la flotta esistente di Volga”.

Boeing fornisce oltre il 90% della dedicated freighter capacity mondiale. I clienti hanno ordinato 231 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005. Volga-Dnepr diventa il 19° operatore ad oggi ad utilizzare il cargo bimotore di grande capacità.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)