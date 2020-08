THC acquisisce 10 elicotteri Airbus H125

The Helicopter Company (THC), interamente di proprietà del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, ha annunciato di aver firmato un purchase agreement con Airbus Helicopters per l’acquisto di 10 elicotteri H125. L’accordo fa parte dell’impegno di THC per espandere ulteriormente la sua flotta e introdurre nuovi servizi, che soddisfano la domanda del mercato e supportano lo sviluppo del settore dell’aviazione.

Considerato un velivolo multi-task, l’Airbus H125 può trasportare fino a sei passeggeri ed essere facilmente riconfigurato per soddisfare diverse esigenze. THC utilizzerà le nuove aggiunte alla flotta per lanciare nuovi servizi relativi al turismo panoramico e al lavoro aereo, come riprese, traino di striscioni e rilevamento.

Commentando l’accordo di acquisto, il Capt. Arnaud Martinez, CEO of THC, ha dichiarato: “Firmando questo accordo, THC ha compiuto un enorme passo avanti nell’espansione della sua flotta e nell’attuazione del suo ambizioso piano operativo. Siamo orgogliosi di contribuire al progresso delle industrie del turismo e dell’aviazione dell’Arabia Saudita attraverso i nostri innovativi servizi di trasporto aereo, che garantiscono ai passeggeri un’esperienza unica per assaporare la bellezza del Regno dall’alto. Vorrei ringraziare i nostri partner di Airbus Helicopters che si sono assicurati di aver raggiunto un accordo che soddisfi le nostre esigenze e non vediamo l’ora di promuovere la nostra collaborazione nel prossimo futuro. Vorrei anche estendere i nostri ringraziamenti a PIF per il loro costante supporto sin dalla nostra fondazione, mentre lavoriamo insieme per far avanzare l’industria aeronautica dell’Arabia Saudita”.

“Questo ordine segna l’inizio di una nuova partnership con The Helicopter Company e li accogliamo come nuovi clienti di Airbus Helicopters”, ha affermato Ben Bridge, Executive Vice President of Global Business at Airbus Helicopters. “L’H125 è l’elicottero perfetto per lo sviluppo di operazioni commerciali nel Regno dell’Arabia Saudita in quanto è un velivolo potente e veramente versatile, particolarmente adatto a hot and high environments”.

PIF ha istituito THC come parte della sua strategia per attivare nuovi settori in Arabia Saudita che supportano la realizzazione della Vision 2030 e generano rendimenti commerciali a lungo termine.

THC, primo operatore locale di elicotteri commerciali del Regno, offre voli privati dalla metà del 2019 e sta ora espandendo i suoi servizi con l’aggiunta dell’H125 alla sua flotta.

