British Airways dice addio al primo dei suoi 747

British Airways martedì 18 agosto 2020 ha ritirato il suo primo Boeing 747, da quando il mese scorso aveva annunciato che tutti i 31 jumbo jet avevano effettuato i loro ultimi servizi commerciali (leggi anche qui).

Il Boeing 747-400, marche di registrazione G-CIVD, è partito da Londra Heathrow con numero di volo BA9170E, dopo oltre 25 magnifici anni di volo.

L’aereo ha ricevuto un commosso addio dalla NATS Air Traffic Control Tower dell’aeroporto di Heathrow.

La flotta di 747 British Airways viene ritirata a un ritmo accelerato a causa dell’impatto devastante che la pandemia Covid-19 ha avuto sulla compagnia aerea e sul settore dell’aviazione, che non si prevede riprenderà ai livelli del 2019 almeno fino al 2024.

Al Bridger, British Airways’ Director of Flight Operations, ha dichiarato: “Tutti noi di British Airways e tanti dei nostri clienti avremo bei ricordi e momenti speciali dei nostri viaggi sull’iconico jumbo jet. Come pilota che ha avuto la fortuna di pilotare l’aereo, la sua vastità è stata indimenticabile, hai letteralmente guardato dall’alto in basso gli altri velivoli. Ha cambiato per sempre l’aviazione quando è arrivato nei cieli e so di parlare a nome dei nostri clienti e della comunità aeronautica globale quando dico che, nonostante ci muoviamo giustamente verso modi di volo più sostenibili, ci mancherà ancora tanto il 747”.

Il 747 è stato una parte iconica della flotta di British Airways per quasi cinquant’anni. A un certo punto la compagnia aerea ha operato 57 aeromobili, con il primo volo del jumbo jet per New York nel 1971.

Gli aerei sono stati lentamente eliminati da British Airways quando hanno raggiunto la fine della loro vita operativa, al fine di contribuire a soddisfare l’impegno della compagnia a raggiungere net zero entro il 2050. La compagnia aerea ha investito molto in nuovi e moderni aerei a lungo raggio, tra cui sei A350 e 32 787, che sono circa il 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto al 747.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)