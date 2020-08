News Brevi – 21.08.2020

LUFTHANSA GROUP: RIMBORSATI OLTRE 2,3 MILIARDI DI EURO – Nell’anno in corso, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno finora pagato oltre 2,3 miliardi di euro di rimborsi per quasi 5,4 milioni di clienti (al 16 agosto 2020). Lufthansa ha già pagato circa il 92% di tutti i rimborsi del primo semestre. L’obiettivo resta quello di saldare entro la fine di agosto i reclami giustificati ricevuti entro la fine di giugno. Nelle ultime settimane Lufthansa Group ha lavorato duramente per aumentare in modo significativo le proprie capacità di rimborso. Inoltre, i processi sono stati adattati alla situazione eccezionale in modo che i rimborsi possano essere effettuati più rapidamente. Oltre a ciò, ad esempio, numerosi dipendenti di altri reparti sono stati attivati e rilasciati dallo short-time working. Inoltre, i clienti possono adattare in modo flessibile i loro piani di viaggio. Tutte le tariffe e i prezzi dei biglietti di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines possono essere riprenotati, inclusa, ad esempio, la light fare senza checked baggage. Questo vale in tutto il mondo per le nuove prenotazioni su rotte a corto, medio e lungo raggio.

KLM VOLA DI NUOVO A HANGZHOU – A partire dal 27 agosto, KLM Royal Dutch Airlines volerà di nuovo nella città cinese di Hangzhou. Per il momento si tratta di un volo passeggeri a settimana, che sarà operato via Seoul Incheon (Corea del Sud) con un Boeing 777-200. KLM sta compiendo ogni sforzo per aggiungere una seconda frequenza il prima possibile. I voli passeggeri di KLM verso la Cina continentale sono stati sospesi all’inizio di febbraio. Grazie all’allentamento delle restrizioni di viaggio da parte del governo cinese, KLM è stata in grado di riprendere i voli passeggeri per Shanghai il 21 luglio. Il volo passeggeri per Hangzhou viene ora aggiunto come seconda destinazione cinese. KLM ha continuato a trasportare merci da e verso la Cina. L’orario dei voli è il seguente: KL0857 parte da Amsterdam giovedì alle 18.55 e arriva a Seoul Incheon alle 12.25 del giorno successivo. KL0821 parte da Seoul Incheon alle 13.50 e arriva a Hanghzou alle 15.00. KL0822 parte da Hangzhou venerdì alle 18.50 e arriva a Seoul Incheon alle 21.55. KL0858 parte da Seoul Incheon sabato alle 00.25 e arriva ad Amsterdam alle 04.45. Tutti gli orari sono locali.

LEONARDO RAFFORZA GLI HELICOPTER SUPPORT SERVICES IN SUD AFRICA – Leonardo rafforza il livello dei support and maintenance services offerti alla sua base clienti in Sud Africa con un nuovo service centre, a seguito della recente acquisizione di Precision Aviation Services (Pty) Ltd. Questo si trova all’aeroporto Wonderboom – Pretoria. Il sito ha operato come Authorized Service Centre per gli elicotteri di Leonardo nel Paese negli ultimi 25 anni ed è il primo Leonardo Excellent Service Centre nel Continente. Il nuovo service centre dimostra l’impegno a lungo termine di Leonardo nei confronti della regione e dei suoi clienti, migliorando il supporto a una flotta di oltre 120 elicotteri che operano principalmente nel mercato civile dell’Africa subsahariana. Ciò è in linea con l’attenzione del Piano Industriale della Società su servizi di assistenza clienti più forti e prossimità. La struttura fornisce maintenance, product support, engineering services per una gamma di modelli, tra cui AW119 single engine, AW109 light twin series, AW Family inclusi AW139, AW169 e AW189, con la possibilità di estendere queste capacità ai prodotti futuri.

BOEING SUPPORTA L’ACCESSO ALLA TECNOLOGIA PER I CPS STUDENTS – Boeing ha assegnato oggi una sovvenzione di beneficenza di 1,5 milioni di dollari per sostenere l’espansione dell’accesso alla tecnologia per circa 4.500 studenti delle Chicago Public Schools (CPS) e 100 educatori. La donazione – che finanzierà l’acquisto di apparecchiature informatiche e altre tecnologie di apprendimento remoto – sarà diretta attraverso il Children First Fund (CFF), la partnership indipendente e il braccio filantropico per le scuole pubbliche di Chicago. “La pandemia COVID-19 sta creando sconvolgimenti e sfide senza precedenti per studenti e insegnanti qui a Chicago e in tutta la nazione”, ha affermato Greg Smith, Boeing executive vice president of Enterprise Operations and Communications and chief financial officer. “Con questa borsa di studio, siamo orgogliosi di supportare le scuole pubbliche di Chicago e contribuire a garantire a tutti gli studenti gli strumenti di apprendimento a distanza di cui hanno bisogno per avere successo, indipendentemente da dove vivono”.

NUOVE OFFERTE PER I MEMBRI ETIHAD GUEST – I soci che convertono un minimo di 5.000 tihad Guest Miles da altri programmi fedeltà tra oggi e il 31 agosto 2020 riceveranno un Tier Mile per ogni miglio trasferito, incoraggiando gli ospiti a mantenere o addirittura ad aggiornare il proprio Tier status che consentirà loro di godere di ulteriori vantaggi. I punti possono essere trasferiti da altri programmi fedeltà tra cui Air Miles, Citibank, Emirates NBD, Etisalat e First Abu Dhabi Bank. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Oltre alle numerose offerte che Etihad Guest sta svelando, stiamo attualmente offrendo una grande sale on miles redemption con uno sconto del 30% su GuestSeats, soggiorni in hotel e noleggio auto quando prenotati con Travel Rewards, valida per viaggi fino al 31 maggio 2021. Anche gli articoli selezionati nel Reward Shop sono scontati del 30%. Ci auguriamo che i nostri membri si divertano a prendere parte a questi premi estivi”.