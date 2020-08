Reaction Engines e Rolls-Royce annunciano una nuova partnership strategica

Reaction Engines Ltd e Rolls-Royce plc hanno annunciato oggi un nuovo strategic partnership agreement per sviluppare high-speed aircraft propulsion systems ed esplorare applicazioni per la Reaction Engines thermal management technology all’interno di civil and defence aerospace gas turbine engines e hybrid-electric systems.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Reaction Engines negli ultimi due anni, incluso l’esplorazione del potenziale degli high-Mach systems for defence applications, e sono lieto che siamo in grado di rafforzare questa relazione”, ha affermato Mark Thompson, Director of Global Strategy & Business Development, Rolls-Royce. “Questa partnership segue i nostri recenti annunci con Boom Supersonic e Virgin Galactic”.

“Le Reaction Engines thermal management skills, aggiunte alla nostra suite di tecnologie e capacità esistenti, ci aiuteranno ulteriormente mentre esploriamo le opportunità nella supersonic and hypersonic aviation”, ha aggiunto Thompson. “Basandoci sui nostri decenni di innovazione, esploreremo anche l’uso della Reaction Engines technology nelle nostre aerospace gas turbines e la sua potenziale applicazione nei futuri hybrid-electric propulsion systems, mentre cerchiamo di rendere il volo sempre più efficiente e sostenibile”.

Inoltre, Rolls-Royce sta investendo ulteriormente in Reaction Engines come parte di un più ampio funding round. Le due società lavorano insieme dal 2018, inclusa la prima fase di un contratto del Ministero della Difesa del Regno Unito per intraprendere studi di progettazione, ricerca, sviluppo, analisi e sperimentazione relativi a high-Mach advanced propulsion systems.

“Questa partnership strategica riguarda lo sviluppo di market ready applications per la Reaction Engines technology nei motori di prossima generazione ed è un significativo passo avanti per i nostri piani di commercializzazione della tecnologia”, ha affermato Mark Thomas, Chief Executive of Reaction Engines. “La nostra heat exchanger technology proprietaria offre incredibili capacità di trasferimento del calore con un peso estremamente ridotto e dimensioni compatte. Non vediamo l’ora di espandere la nostra collaborazione internazionale con Rolls-Royce, leader globale in power systems, per portare sul mercato una gamma di applicazioni che trasformeranno le performance e l’efficienza degli aircraft engines, consentendo high speed – supersonic and hypersonic – flight e la spinta verso un’aviazione più sostenibile, attraverso nuove tecnologie innovative”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)