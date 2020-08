Bombardier consegna il primo Global 7500 dotato di Dual Head-up Display (HUD)

Bombardier annuncia di aver consegnato il primo velivolo Global 7500 dotato di dual head-up display (HUD). “Questa capacità di prim’ordine fornisce ulteriore sicurezza e ridondanza a quello che è già il cockpit più avanzato e pilot-friendly nella business aviation”, afferma Bombardier.

“La consegna del primo velivolo Global 7500 con dual HUD mostra il nostro eccezionale impegno per la sicurezza”, ha affermato Michel Ouellette, Senior Vice President, Program Management and Engineering, Bombardier Aviation. “Questo cockpit è progettato per mettere la tecnologia e l’automazione al servizio del crew, piuttosto che creare la tecnologia che il crew deve gestire”.

Il sofisticato HUD del velivolo Global 7500 è dotato di Enhanced and Synthetic vision systems per una situational awareness ottimale. Il secondo HUD si basa su questi vantaggi, con benefici tra cui un maggiore contributo del copilota durante le operazioni assistite dall’HUD, un passaggio più semplice tra pilot flying and pilot monitoring, nonché una preziosa ridondanza durante i low-visibility approaches.

L’aereo Global 7500 è equipaggiato con l’ultimo Bombardier Vision flight deck, caratterizzato da un’automazione senza precedenti che rimane saldamente al servizio dell’equipaggio. Gli esempi includono automatic fuel transfer and cabin pressurization management, nonchè start-up sequences notevolmente semplificate rispetto a quelle di altri business jet.

Le automated, self-diagnostic, electronic checklists assicurano l’accuratezza e alleggeriscono le attività manuali non necessarie, fornendo piena visibilità all’equipaggio. Il collaudato sistema fly-by-wire del velivolo Global 7500 è progettato per massimizzare la sicurezza, attraverso un design che combina pilot authority e la flight envelope protection più completa del settore.

A complemento degli attributi di sicurezza del cockpit, il velivolo Global 7500 vanta notevoli low-speed handling characteristics in decollo e atterraggio, nonché le short-field performance di un light jet.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)