Lufthansa Group limita le eccezioni alle mascherine obbligatorie

Le compagnie aeree di Lufthansa Group limitano le eccezioni all’obbligo di indossare una mascherina a bordo dei loro voli. Dal 1° settembre 2020, l’esenzione dall’obbligo di indossare una mascherina durante il volo per motivi medici è possibile solo se il certificato medico viene presentato su un modulo fornito dalla compagnia aerea. I passeggeri possono scaricare il documento dai siti web delle compagnie aeree.

Inoltre, i passeggeri che non possono indossare la mascherina durante il volo devono presentare un test covid-19 negativo, che non superi le 48 ore antecedenti la data di viaggio. Questo per garantire la massima sicurezza ai passeggeri che viaggiano con loro.

A partire da oggi i passeggeri verranno informati in modo esauriente sulle nuove direttive tramite i siti web delle compagnie aeree, i canali social, le e-mail e via SMS. In questo modo, avranno la possibilità di adeguarsi per tempo alle nuove disposizioni.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group sono state tra le prime al mondo ad introdurre le mascherine obbligatorie a bordo dei loro voli, operazione avvenuta con gli inizi di maggio. Prima di oggi, deroghe a questa direttiva erano possibili solo in presenza di certificato medico. Le nuove norme vogliono garantire una protezione sempre più efficace per tutti i passeggeri.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno adottato ampie misure igieniche sia a bordo che a terra. Sono inoltre in stretto contatto con l’European Aviation Safety Agency (EASA), l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e le autorità nazionali per promuovere lo sviluppo continuo e l’armonizzazione delle norme sanitarie del trasporto aereo durante questo periodo di pandemia.

In linea di principio, l’eventuale rischio di contrarre il virus a bordo di un aereo è molto basso. Le cabine sono dotate di filtri che puliscono l’aria da contaminanti come polvere, batteri e virus.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Air Dolomiti)