SAS: prosegue l’impatto negativo della pandemia

SAS ha rilasciato gli ultimi risultati finanziari. Nel periodo maggio 2020 – luglio 2020 le entrate sono state pari a 2.507 MSEK (13.401). Income before tax pari a -2.071 MSEK (1.490), net income pari a -2.365 MSEK (1.162). Earnings per common share: SEK -6,18 (3,04)

Nel periodo novembre 2019 – luglio 2019 le entrate sono state pari a 17.478 MSEK (32.677). Income before tax pari a -6.880 MSEK (-302), net income pari a -6.696 MSEK (-240). Earnings per common share: SEK -17,66 (-0,65)

“Siamo incoraggiati nel vedere che la domanda sta tornando lentamente, mentre continuiamo a intensificare le nostre operazioni. Finora, la domanda di viaggi aerei si è sviluppata in linea con le nostre aspettative, con il traffico interno in testa. Allo stesso tempo stiamo facendo buoni progressi nell’adattare la nostra struttura dei costi a un mercato caratterizzato da una domanda inferiore. Sebbene ci siano sfide significative da affrontare, sono fiducioso che SAS tornerà come compagnia aerea sostenibile e redditizia dopo un’attuazione di successo del piano di ricapitalizzazione. L’aviazione soddisfa una parte vitale delle infrastrutture scandinave ed è importante per consentire la connettività con il resto del mondo con il ritorno della domanda”, afferma Rickard Gustafson, President and CEO.

Il coronavirus e le restrizioni hanno portato a un crollo della domanda di viaggi aerei. Di conseguenza, il numero di passeggeri è diminuito dell’86% e le entrate totali sono diminuite dell’81% nel trimestre. I viaggi domestici sono aumentati più rapidamente di altri settori e rappresentano la maggior parte delle entrate trimestrali.

Nonostante le misure immediate, la riduzione dei costi del 67% non ha compensato il forte calo dei ricavi. Di conseguenza, l’utile prima delle imposte è stato di -2,1 miliardi di SEK, circa 3,6 miliardi di SEK in meno dello scorso anno.

“A luglio, SAS ha effettuato 8.700 partenze, che rappresentano circa il 25% degli available seat kilometers dell’anno precedente. Si tratta di un aumento di circa 20 punti percentuali rispetto al primo mese di questo trimestre. Durante il quarto trimestre, continueremo ad aumentare la produzione e prevediamo di raggiungere il 30%-40% degli available seat kilometers dell’anno precedente entro la fine del quarto trimestre”, prosegue SAS.

“Nonostante la lenta ma continua ripresa, come indicato nei nostri dati sul traffico, la domanda in futuro rimane incerta e dipende fortemente dall’allentamento delle restrizioni di viaggio, nonché dalla fiducia dei passeggeri e dalla disponibilità a viaggiare. Inoltre, è difficile prevedere come si evolverà la domanda durante il prossimo autunno e inverno a causa del cambiamento del comportamento dei clienti con le prenotazioni effettuate più vicino alla data del viaggio. La nostra attuale aspettativa è che la fase di accelerazione del settore aereo possa durare fino al 2022 prima che la domanda possa raggiungere livelli più normalizzati, con un ritorno ai livelli precedenti al COVID-19 pochi anni dopo.

Sono ormai stati conclusi quasi 4.000 licenziamenti (di cui circa 5.000 in totale) e si stanno rinegoziando i contratti di lavoro locali. A luglio abbiamo firmato un accordo per esternalizzare le operazioni di assistenza a terra sia a Göteborg che a Malmö, concentrando le nostre operazioni nei tre hub principali di Copenaghen, Oslo e Stoccolma. Anche se le iniziative riguardanti la nostra forza lavoro sono difficili e sfortunate, queste misure sono inevitabili e necessarie per salvaguardare SAS per il futuro”, afferma SAS.

“Attraverso un dialogo costruttivo con Airbus, siamo riusciti a posticipare le consegne di 8 A320neo e 2 A350-900. Questi differimenti sono importanti in quanto riducono le nostre spese in conto capitale per il periodo 2021-2024 e allineano meglio le consegne di nuovi aeromobili con il ritorno previsto della domanda. Siamo ancora impegnati a raggiungere una flotta di tipo unico entro il 2023, basata su nuovi aeromobili Airbus che forniranno un minore consumo di carburante e costi di manutenzione ridotti rispetto alla nostra attuale composizione della flotta. Inoltre, abbiamo compiuto progressi sui nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità accelerando l’eliminazione graduale di aeromobili più vecchi e meno efficienti in termini di consumo di carburante. Abbiamo anche rinegoziato accordi con diversi fornitori, compresi i wet-lease providers. I nuovi accordi porteranno a costi inferiori e maggiore flessibilità, attraverso una maggiore quota di costi variabili in futuro.

Abbiamo introdotto nuove procedure per garantire ai nostri clienti l’esperienza di viaggio più sicura possibile, continuando a fornire un orario interessante per i viaggiatori da, per e all’interno della Scandinavia. Allo stesso tempo, ci dispiace che molti clienti stiano ancora aspettando il rimborso dei voli cancellati. Vorrei sottolineare che i nostri clienti che hanno diritto al rimborso saranno rimborsati e abbiamo aumentato la nostra capacità di gestire il gran numero di cancellazioni in queste circostanze senza precedenti”, prosegue la compagnia.

“Nonostante i nostri sforzi, la pandemia COVID-19 ha determinato la necessità di porre rimedio alla situazione di liquidità e al patrimonio netto negativo causato dall’epidemia. Nel corso del trimestre SAS ha raggiunto un accordo di principio con il comitato degli obbligazionisti che rappresenta un’ampia percentuale dei possessori di obbligazioni SAS e note ibride. Inoltre, i governi di Danimarca e Svezia hanno ora approvato il piano di ricapitalizzazione rivisto, che è stato approvato anche dalla Commissione europea ai sensi del quadro normativo sugli aiuti di Stato applicabile.

I prossimi passi del piano sono ottenere un voto favorevole all’offerta dei possessori di obbligazioni e ibridi nell’assemblea degli obbligazionisti del 2 settembre e un voto a favore del piano di ricapitalizzazione nell’assemblea straordinaria degli azionisti prevista per il 22 settembre. L’intero piano di ricapitalizzazione rivisto dovrebbe essere completato all’inizio di novembre.

SAS svolge un ruolo fondamentale nel collegare i paesi scandinavi al resto del mondo, oltre ad essere un importante fornitore di infrastrutture all’interno della regione. Concentrandoci sulla ricostruzione della nostra presenza nazionale e intra-scandinava, siamo stati in grado di aumentare la capacità prima della concorrenza. Sono grato che i nostri principali azionisti abbiano deciso di sostenere SAS e confido che altri faranno lo stesso in questi tempi senza precedenti. SAS è determinata a continuare ad essere la compagnia aerea leader in Scandinavia mentre il mondo si riprende dalla pandemia COVID-19”, conclude Rickard Gustafson, President and CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)