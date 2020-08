News Brevi – 25.08.2020

ROLLS-ROYCE LANCIA “POWER LAB” – Rolls-Royce, con il suo Power Systems business, ha istituito una nuova unità organizzativa “Power Lab” per concentrarsi su soluzioni innovative e net zero carbon. Il Power Lab si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per i settori marittimo e infrastrutturale, con una forte enfasi sui fuel cell systems e sulla produzione e distribuzione di combustibili sintetici. “La nostra missione è quella di sfruttare le tendenze che stiamo osservando nei nostri mercati, creando le nuove energy solutions che i nostri clienti stanno cercando e che supportino un futuro climaticamente neutro. Pertanto, è essenziale che lo sviluppo del nostro portafoglio prodotti sia incentrato su nuove tecnologie che consentono questo futuro”, ha affermato Andreas Schell, CEO di Rolls-Royce Power Systems. “Il Power Lab è una tappa importante nel percorso che stiamo intraprendendo”.

QANTAS PROPONE INIZIATIVE CHE INTERESSANO I GROUND HANDLING SERVICES – Nell’ambito del suo COVID recovery plan, Qantas Group ha informato il personale e i sindacati interessati delle iniziative che interessano le sue ground handling operations negli aeroporti di tutta l’Australia. Qantas e Jetstar impiegano direttamente persone in vari ruoli nelle operazioni a terra, tra cui la gestione dei bagagli e la pulizia degli aeromobili, in 11 grandi aeroporti in tutto il paese. Utilizzano anche specialist ground handlers negli aeroporti di altri 55 aeroporti in tutta l’Australia. La crisi COVID ha portato alla necessità di esaminare come questi servizi possono essere forniti in modo più efficiente. Le tre iniziative su cui i dipendenti sono stati informati sono: Qantas propone di esternalizzare le sue ground handling operations nei 10 aeroporti australiani dove il lavoro viene svolto internamente, la decisione di esternalizzare il lavoro potrebbe avere un impatto fino a 2.000 dipendenti, inclusi alcuni ruoli di gestione; Qantas propone di esternalizzare i propri bus services per clienti e dipendenti all’interno e nei dintorni dell’aeroporto di Sydney, la decisione di esternalizzare potrebbe avere un impatto su 50 dipendenti; Jetstar Airways ha deciso di esternalizzare il ground handling nei sei aeroporti australiani rimanenti dove il lavoro viene svolto internamente, con un impatto su 370 posti di lavoro. I customer facing team members negli aeroporti non sono interessati nell’ambito delle revisioni. In linea con gli obblighi industriali, Qantas e Jetstar dialogheranno con i propri dipendenti e sindacati sui piani annunciati.

ANA: SIGHTSEEING FLIGHT CON IL “FLYING HONU” – Il “FLYING HONU”, operante sulla rotta Narita-Honolulu in circostanze usuali, ha accolto i passeggeri a bordo per un volo panoramico di un’ora e mezza. Il design di questo aereo speciale deriva dalla tartaruga marina hawaiana, un simbolo di buona fortuna e prosperità. ANA ha cercato di offrire ai clienti i piaceri del viaggio aereo durante questi tempi difficili e circa 300 fortunati passeggeri che sono stati in grado di acquistare i “platinum” tickets, con una possibilità di 1:150, hanno goduto di una Hawaiian resort experience in aeroporto e a bordo. Come per i voli regolari, i protocolli di sicurezza e igiene di ANA Care Promise, incluso l’indossare maschere, il distanziamento sociale e la ventilazione continua, sono stati implementati a fondo in tutte le fasi del volo.

AMERICAN AIRLINES RAFFORZA IL SUO IMPEGNO PER LA PULIZIA – American Airlines sta rafforzando il suo impegno per la pulizia aggiungendo la electrostatic spraying solution SurfaceWise2 di Allied BioScience al suo programma multilivello di pulizia e sicurezza nei prossimi mesi. La soluzione SurfaceWise2 è il primo prodotto di lunga durata in assoluto che aiuta a combattere la diffusione del nuovo coronavirus approvato dalla US Environmental Protection Agency (EPA). “Il Clean Commitment di American Airlines è la nostra promessa di adottare misure coraggiose e di utilizzare i prodotti e la tecnologia più recenti per garantire il benessere dei nostri clienti quando viaggiano con noi”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer di American. “Grazie a rigorose valutazioni condotte dai professionisti esperti dell’EPA, dal team di American Airlines e da Allied BioScience, il nostro programma a più livelli diventerà ancora più forte nel salvaguardare i nostri clienti e membri del team da virus come il coronavirus e l’influenza”. Nei prossimi mesi, American inizierà a utilizzare SurfaceWise2 per la spruzzatura elettrostatica sulle superfici all’interno dei suoi aeromobili, con l’intenzione di utilizzare il prodotto in tutta la sua flotta, compresa quella dei suoi American Eagle regional partners.

ROLLS-ROYCE LIBERTYWORKS COMPLETA CORE TEST PER SMALL ENGINE – Rolls-Royce LibertyWorks ha completato i rig testing su un nuovo core design per small engine, eseguendo con successo un rapid prototyping plan, dalla progettazione al test in meno di un anno. Il prototype engine core è stato progettato per limited-life applications, con focus chiave sul basso costo. Il team di LibertyWorks ha adottato un approccio innovativo per ridurre i costi a livello di componenti e ha dimostrato la capacità di ridurre il numero di parti utilizzando tecnologie come l’additive layer manufacturing. John Kusnierek, Rolls-Royce LibertyWorks, Senior Vice President, Research & Technology, ha dichiarato: “Questi test di successo dimostrano l’importanza di un approccio adattabile e scalabile agli small engines, consentendo la riduzione dei costi. Questo approccio è stato implementato nello small engine demonstrator e consente una rapida crescita futura del core. I test di successo forniscono una base per i futuri small engine demonstrators, mirati a soddisfare le sfide uniche del limited life propulsion market”. LibertyWorks ha inoltre valutato e identificato aree in cui i materiali non tradizionali potevano essere sostituiti per ottenere costi dei componenti inferiori, pur soddisfacendo i requisiti. LibertyWorks ha ingaggiato una all-U.S. supply chain e piccole imprese per l’approvvigionamento dei componenti del motore. La small engine demonstration serve anche come strumento per creare le basi per strumenti e modelli analitici, che consentiranno di ridurre i tempi di progettazione per future small engine solutions. Il core engine hardware è stato testato e ora può essere utilizzato per dimostrare futuri inserimenti tecnologici che offrono ulteriori riduzioni dei costi, miglioramenti delle performance o nuove funzionalità.