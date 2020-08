Rolls-Royce: azioni decisive in risposta alla pandemia

Rolls-Royce ha riportato i risultati del primo semestre 2020.

Warren East, Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo concluso il 2019 con un buon slancio operativo e finanziario. Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha influenzato in modo significativo le nostre performance del 2020, con un impatto senza precedenti sul settore dell’aviazione civile con voli a terra in tutto il mondo. Abbiamo risposto rapidamente per aumentare la nostra liquidità, con £6,1 miliardi alla fine del primo semestre e un ulteriore prestito a termine di £2,0 miliardi concordato nel secondo semestre, per aiutare a superare la continua incertezza sui tempi e sulla ripresa nel settore dell’aviazione civile. Abbiamo compiuto progressi significativi con la nostra ristrutturazione, che include la più grande riorganizzazione del nostro Civil Aerospace business nella nostra storia. Questa ristrutturazione ci ha portato a prendere decisioni difficili che hanno portato a una sfortunata ma necessaria riduzione dei ruoli. Queste azioni ridurranno in modo significativo la nostra base di costi, che combinata con il recupero in Power Systems e la continua resilienza in Defence, ci aiuteranno a fornire rendimenti significativamente migliori mentre il mondo si riprende dalla pandemia. Sebbene le nostre azioni abbiano contribuito a garantire l’immediato futuro del Gruppo, riconosciamo le incertezze sostanziali derivanti da COVID-19 e la necessità di ricostruire il nostro bilancio a lungo termine. Abbiamo identificato una serie di potenziali cessioni che dovrebbero generare proventi di oltre 2 miliardi di sterline, tra cui ITP Aero e una serie di altre attività. Inoltre, alla luce della continua incertezza nel settore dell’aviazione civile, stiamo continuando a valutare ulteriori opzioni per rafforzare il nostro bilancio, per consentirci di uscire dalla pandemia ben posizionati per capitalizzare le opportunità a lungo termine, in tutti i nostri mercati”.

Underlying revenue pari a 5,6 miliardi di sterline, in calo del 24% e reported revenue di 5,8 miliardi di sterline, in calo del 26%. Underlying operating loss di £(1,7) mld inclusi oneri una tantum di £(1,2) mld in Civil Aerospace, in gran parte correlati a COVID-19.

Reported operating loss di £(1,8) mld, include £(1,1) mld per l’impatto di svalutazioni e cancellazioni e costi di ristrutturazione di £(366) m in parte compensati da un credito eccezionale di £498m sul programma Trent 1000, guidato da COVID-19.

“La Civil Aerospace division ha registrato una riduzione delle attività senza precedenti a causa del COVID-19, con un impatto materiale previsto sulla domanda a medio termine. Abbiamo agito rapidamente in risposta a questa crisi e il 20 maggio 2020 abbiamo avviato la più grande riorganizzazione di Civil Aerospace nella nostra storia, che ha comportato sia una riduzione dell’organico che un consolidamento della nostra impronta globale della struttura.

Prevediamo risparmi ante imposte annualizzati di almeno 1,3 miliardi di sterline in tutto il Gruppo entro la fine del 2022 dal programma di ristrutturazione, con circa 700 milioni di sterline di questi risparmi direttamente correlati alla riduzione dell’organico e il resto dalla riduzione delle spese per impianti e proprietà, capitale e altri costi indiretti.

Come annunciato in precedenza, per adeguarci al nuovo livello di domanda dei nostri clienti, proponiamo una riduzione fino a 8.000 ruoli da Civil Aerospace, circa un terzo del totale pre-COVID-19, e ulteriori 1.000 principalmente dalle nostre funzioni centrali, riflettendo la ridotta base di ricavi del Gruppo. Entro il 27 agosto, più di 4.000 persone avevano lasciato l’attività, con almeno 5.000 previste entro la fine dell’anno, distribuite in tutto il Gruppo in Regno Unito, Germania, Singapore e altre località globali. Ciò include più di 2.500 accordi di licenziamento volontario e prepensionamento nel Regno Unito, riducendo sostanzialmente la necessità di licenziamenti obbligatori.

Stiamo compiendo progressi significativi nel consolidamento della nostra produzione, consentendoci di bilanciare la nostra capacità con i nuovi livelli di domanda. Ciò include proposte per consolidare widebody engine assembly and test da tre siti globali a uno a Derby, Regno Unito; consolidare l’advanced Trent fan blade production da due siti globali a uno a Singapore; concentrare l’advanced disc and turbine blade machining nel Regno Unito, compreso il consolidamento della lavorazione avanzata di turbine blades da due stabilimenti globali a uno a Derby; consolidare la produzione blisk da tre siti a due strutture a Derby e Oberursel, in Germania.

Mentre riorganizziamo le nostre attività aerospaziali per riflettere le dimensioni di mercato previste dopo il COVID-19, stiamo anche valutando cambiamenti significativi nella nostra strategia make-versus-buy, concentrandoci sulla produzione di alto valore, aumentando l’uso di terze parti per altri componenti e ridurre l’intensità del capitale complessivo”, afferma Rolls-Royce.

“L’incertezza rimane elevata a causa di COVID-19, in particolare riguardo all’allentamento delle restrizioni di viaggio e al ritmo della ripresa economica. Le ipotesi di ripresa della società si basano su una graduale ripresa delle civil aviation activity che inizierà verso la fine del secondo semestre 2020. La maggior parte dei Power Systems end markets dovrebbe attualmente riprendersi entro la fine del 2021 e i ricavi dovrebbero tornare ai livelli del 2019 nel 2022. La performance di Defence dovrebbe rimanere resiliente per tutto il periodo.

Dal punto più basso di aprile, quando le large engine flying hours sono diminuite dell’80%, abbiamo assistito a un modesto recupero tra il 70% e il 75% in maggio, giugno e luglio. Oltre il 2022, ci aspettiamo che le consegne di large engine aumentino gradualmente, pur rimanendo al di sotto dei livelli del 2019 fino alla metà del decennio.

La nostra guidance finanziaria riflette la nostra visione attuale dello scenario più probabile in un contesto di mercato attuale incerto. Dipende dall’erogazione dei vantaggi del nostro programma di ristrutturazione e dalla ripresa della civil aviation. Prevede underlying revenue nel 2020 inferiori di circa il 25-30% rispetto all’anno precedente; 2020 free cash outflow di circa £(4) mld, che riflette l’impatto del COVID-19 sulle engine flying hours e altre attività aftermarket in Civil Aerospace,

Oltre il 2020, si punta al ritorno ad una free cash generation positiva durante il secondo semestre 2021. Nella misura in cui la ripresa del mercato sarà ritardata, anche i nostri obiettivi per il 2021 e il 2022 sarebbero ritardati. Ogni variazione in punti percentuali rispetto alle nostre stime riguardo le large engine flying hour ha un impatto di circa 30 milioni di sterline sulle flying hour related cash receipts”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)