News Brevi – 27.08.2020

EMIRATES RIPRENDE IL SERVIZIO VERSO BANGKOK – Emirates annuncia la ripresa dei servizi passeggeri per Bangkok con voli giornalieri a partire dal primo settembre. La ripresa dei voli per Bangkok amplierà l’attuale rete di Emirates a 78 città a settembre, offrendo ai viaggiatori in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico comodi collegamenti via Dubai verso la popolare destinazione thailandese. I voli tra Dubai e Bangkok saranno operati con un Boeing 777-300ER di Emirates che offre posti in First, Business ed Economy Class. A partire dal 1° settembre, il volo EK384 partirà da Dubai tutti i giorni alle 01:50 e arriverà a Bangkok alle 11:30, mentre il volo di ritorno, EK385, partirà da Bangkok alle 03:25 e arriverà a Dubai alle 06:35, dal 2 settembre. I viaggiatori che arrivano a Bangkok sono soggetti ai requisiti stabiliti dalle autorità thailandesi e sono in vigore alcune restrizioni. I viaggiatori sono invitati a controllare le informazioni più recenti o visitare www.emirates.com/travelrestrictions per i dettagli prima di prenotare.

YAHSAT SIGLA CONTRATTO CON AIRBUS PER IL THURAYA NEXT GENERATION SYSTEM – Airbus è stata selezionata da Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), il principale operatore satellitare globale degli Emirati Arabi Uniti, per costruire Thuraya 4-NGS, il sistema di telecomunicazioni mobili di prossima generazione che guiderà il continuo progresso dell’L-band business di Thuraya. Thuraya 4-NGS fornirà capacità e flessibilità più elevate, aumentando al contempo capacità e copertura in Europa, Africa, Asia centrale e Medio Oriente, consentendo soluzioni di nuova generazione per tutti i segmenti, inclusi difesa, governo e impresa. Questo ultimo impegno da parte di Yahsat porta il suo investimento totale fino ad oggi a ben oltre 500 milioni di dollari, e nei prossimi anni si prevede un incremento, inclusa un’opzione con Airbus per costruire Thuraya 5-NGS (un satellite aggiuntivo identico a Thuraya 4-NGS), rafforzando la copertura e le capacità nella regione Asia-Pacifico. Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Basandosi su un rapporto con Yahsat che risale a più di 10 anni fa, la nostra selezione testimonia l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica dei satelliti geostazionari di Airbus. Thuraya 4-NGS, oltre ad essere elettrico, beneficerà anche della nostra più recente processed payload technology, offrendo maggiore flessibilità e adattabilità nel corso della sua vita in orbita. Il nuovo progetto di Yahsat rafforza la posizione di Airbus Defence and Space come numero uno al mondo nei satelliti a propulsione elettrica”. Basato sull’innovativa piattaforma Airbus Eurostar Neo completamente elettrica, Thuraya 4-NGS incorporerà una grande antenna in banda L di 12 metri e un payload con on-board processing che fornisce flessibilità di routing avanzata fino a 3.200 canali con ripartizione dinamica della potenza su un gran numero di spot beams. L’operazione è prevista per il 2024.

DELTA INVESTE NEI WOMEN-OWNED BUSINESS – Delta ha celebrato ieri il Women’s Equality Day. Delta sostiene le donne in tutto il settore in vari modi, ad esempio supportando la Supplier Development Academy, un programma di 12-18 mesi che sviluppa suppliers ad alto potenziale attraverso iniziative di tutor e sviluppo delle capacità. Il sostegno alle imprese di proprietà femminile crea ricchezza generazionale e promuove l’equità in diversi modi. La Supplier Development Academy, progettata per far crescere e migliorare la qualità di diversi fornitori, ha lavorato con più imprese di proprietà femminile nel corso degli anni.

DELTA: PRESTO HAND SANITIZER STATIONS SU OGNI VOLO – La pulizia durante i viaggi e in particolare negli airplane lavatories è della massima importanza, specialmente nell’era COVID-19, ma i clienti Delta possono stare tranquilli. “Negli ultimi mesi, i nostri punteggi di soddisfazione dei clienti sono saliti a due cifre, compresi quelli per la pulizia dei bagni a bordo”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Ma questo non ci impedisce di andare oltre per assicurarci che i clienti si sentano al sicuro e a proprio agio quando viaggiano con Delta”. Le hand sanitizer stations arriveranno presto in volo: Delta diventerà la prima compagnia aerea statunitense dove i clienti possono trovare disinfettante per le mani vicino alla porta di imbarco e ai bagni su ogni aereo Delta. A seconda delle dimensioni dell’aeromobile e del numero di clienti, ogni aeromobile Delta avrà fino a cinque stazioni di disinfettante per le mani. Le installazioni inizieranno il 28 agosto con la flotta Boeing 757-200. Inoltre, gli assistenti di volo puliscono frequentemente le superfici ad alto contatto nei bagni durante ogni volo. I lavatory sugli A350, A330-900neo, 767-400 e 757-200 di Delta hanno già alcune hands-free features. Ogni superficie interna viene accuratamente igienizzata prima dell’imbarco utilizzando spruzzatori elettrostatici. Le nuove hand sanitizer stations sono state progettate in collaborazione con Delta Flight Products.

BRITISH AIRWAYS LANCIA LA SEPTEMBER SALE – British Airways ha lanciato la sua annual September Sale con offerte per oltre 150 destinazioni nella sua rete globale. Con date di viaggio disponibili nel 2021 e la politica di prenotazione flessibile della compagnia, i clienti possono prenotare con la certezza di poter spostare i loro voli o vacanza se i loro programmi cambiano. Andrew Brem, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che molti dei nostri clienti sono ansiosi di ricominciare a esplorare il mondo ed è per questo che offriamo loro ottimi prezzi abbinati a opzioni di prenotazione flessibili. I clienti che prenotano durante i saldi di settembre possono richiedere un voucher se cambiano idea e crediamo che questo, insieme a misure di sicurezza migliorate in aeroporto e a bordo, darà ai clienti la fiducia necessaria per prenotare la loro prossima vacanza e ripartire”. Info sul sito web della compagnia.

ETIHAD AIRWAYS MIGLIORA LA SUA MOBILE APP – Etihad Airways ha esteso la sua portata digitale con un aggiornamento alla sua app mobile per smartphone Android, Apple e Huawei, consentendo agli ospiti di gestire il proprio viaggio con ancora maggiore facilità. Le nuove funzionalità chiave consentono agli ospiti di acquistare upgrade o altri extra, utilizzando le miglia Etihad Guest come forma di pagamento o scegliendo tra altre 10 opzioni di pagamento, tra cui Travel Bank, che sono state aggiunte al flusso di prenotazione. Frank Meyer, Chief Digital Officer, Etihad Airways ha dichiarato: “Per aumentare la flessibilità durante la pandemia coronavirus abbiamo creato Travel Bank, un account che gli ospiti possono utilizzare per il riscatto futuro sui voli. Con la nuova app, gli ospiti possono ora prenotare il loro prossimo volo con i crediti di viaggio che hanno risparmiato senza essere in grado di volare a causa di restrizioni di viaggio. Poiché ci sforziamo di rendere i viaggi il più convenienti possibile, questo è un passo avanti nella nostra strategia di innovazione”. L’app mobile aggiornata è semplice da usare e consente agli ospiti di gestire i propri dettagli, prenotare voli con la ricerca vocale e iscriversi al programma fedeltà Etihad Guest. Anche Uber e Google Maps sono ora integrati nell’app per indirizzare i viaggiatori da e verso l’aeroporto. Se lo stato di un volo dovesse cambiare, un aggiornamento viene automaticamente inviato agli ospiti tramite l’app.