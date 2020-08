ACI World: entrate degli aeroporti in forte diminuzione

L’Airports Council International (ACI) World analysis ha rivelato la portata effettiva e prevista dell’impatto sul global airport business della pandemia COVID-19.

Nel suo quarto bollettino di analisi economica – The impact of COVID-19 on the airport business – ACI ha rivelato che l’industria aeroportuale prevede una riduzione del -59,6% dei volumi di passeggeri nel 2020 rispetto alla previsione di base (pre-COVID-19 forecast for 2020) e una riduzione dei passeggeri del -58,4% rispetto al 2019. Ciò equivale a una riduzione dei passeggeri di -5,6 miliardi per l’anno.

Insieme a questo, l’industria aeroportuale prevede una riduzione dei ricavi del -60% rispetto alla previsione di base. I ricavi sono diminuiti di -10,3 e -39,5 miliardi (cifre in dollari USA) rispettivamente nel primo trimestre e nel secondo trimestre del 2020, rispetto alla previsione di base. Si prevede che il calo delle entrate diminuirà a -33,4 e -21,1 miliardi nel terzo trimestre e nel quarto trimestre del 2020, raggiungendo rispettivamente una riduzione senza precedenti di 104,5 miliardi di dollari delle entrate per il 2020, con un forte impatto sul business aeroportuale

L’ACI ha anche evidenziato un livello significativo di incertezza sulla traiettoria di ripresa, prevedendo che, entro dicembre, il traffico mensile potrebbe raggiungere tra il 27% e il 60% della projected baseline per dicembre 2020. Lo scenario di base più probabile suggerisce che i volumi di traffico passeggeri raggiungano il 56%.

A livello globale, si prevede che i volumi di traffico passeggeri non torneranno ai livelli del 2019 prima del 2023 e i mercati con un traffico internazionale significativo non si riprenderanno fino al 2024.

“Gli aeroporti sono fattori chiave dello sviluppo economico ma, senza alcun supporto da parte dei governi e con 104 miliardi di dollari di perdite a causa dell’impatto devastante della pandemia sull’aviazione, è ora il momento di unirsi per sostenere la ripresa”, ha dichiarato l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira. “L’aviazione sarà fondamentale per la ripresa economica globale, fornendo connettività, commercio, turismo, lavoro, prosperità e crescita. Poiché il trasporto aereo è sempre stato un settore basato sull’interdipendenza di tutte le sue parti, la crisi del COVID-19 ha devastato tutte le parti interessate, dai produttori di aeromobili e agenti di viaggio ai rivenditori negli aeroporti, e ha provocato la perdita di posti di lavoro, chiusure aziendali, fallimenti e altri casi di devastazione economica. Al di là dei danni immediati e apparenti, l’economia globale è stata duramente colpita dalla perdita dei benefici derivanti dall’attività di trasporto aereo. Infatti, secondo l’Air Transport Action Group (ATAG), a partire dal 2018, l’aviazione supporta 65,5 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo e consente 2,7 trilioni di dollari di PIL globale. La ripresa del trasporto aereo è cruciale nella più ampia ripresa economica globale ma, per avere successo, sarà necessario che i passeggeri abbiano fiducia nell’attenzione del settore per la loro salute e il loro benessere”.

ACI ha fornito supporto e assistenza agli aeroporti, comprese iniziative come l’app Check & Fly e il suo global Airport Health Accreditation programme, per aiutarli a dimostrare che la salute e la sicurezza sono la priorità numero uno del settore.

ACI World ha anche invitato i governi a seguire un protocollo robusto e coerente per i test, che dovrebbe essere implementato solo quando necessario e come alternativa ai requisiti di ampia portata per la quarantena.

“Le misure di quarantena non necessarie sono dannose per la fiducia dei passeggeri, quindi misure armonizzate e un approccio basato sul rischio che si basa su prove scientifiche aiuteranno a ripristinare la fiducia dei viaggiatori e a sostenere la ripresa economica dell’ecosistema dell’aviazione”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira.

(Ufficio Stampa ACI World)