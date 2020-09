IATA: la domanda per l’air cargo è stabile, la capacità rimane limitata

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets a luglio. Mostrano che l’air cargo demand è stabile, ma a livelli inferiori rispetto al 2019. Sebbene ci sia un miglioramento di mese in mese, è a un ritmo più lento di quanto suggerirebbero alcuni dei tradizionali indicatori anticipatori. Ciò è dovuto al vincolo di capacità derivante dalla perdita di belly cargo space sugli aerei passeggeri che rimangono parcheggiati.

La global demand, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è diminuita del 13,5% a luglio (-15,5% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Si tratta di un modesto miglioramento rispetto al calo del 16,6% anno su anno registrato a giugno. La domanda destagionalizzata è cresciuta del 2,6% mese su mese a luglio.

La capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 31,2% a luglio (-32,9% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Si tratta di un piccolo miglioramento rispetto al calo del 33,4% su base annua di giugno.

La belly capacity for international air cargo si è ridotta del 70,5% a luglio rispetto all’anno precedente, a causa del ritiro dei servizi passeggeri durante la pandemia COVID-19. Ciò è stato parzialmente compensato da un aumento del 28,8% della capacità grazie all’ampliamento dell’uso di aerei cargo.

“Gli indicatori economici stanno migliorando, ma non abbiamo ancora visto un riflesso nelle crescenti air cargo shipments. Detto questo, l’air cargo è molto più forte del lato passeggeri dell’attività. Una delle nostre maggiori sfide resta soddisfare la domanda con una capacità notevolmente ridotta. Se le frontiere restano chiuse, i viaggi ridotti e le flotte passeggeri bloccate, la capacità dell’air cargo di mantenere in movimento l’economia globale sarà messa a dura prova”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda per international air cargo diminuire del 15,3% a luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dopo una robusta ripresa iniziale a maggio, la crescita della domanda destagionalizzata si è attenuata. La capacità internazionale è diminuita del 32,0%.

I vettori nordamericani hanno riportato un calo a una cifra della international cargo demand, del 5,4% anno su anno a luglio. La performance migliore è in parte dovuta alla forte domanda sulla rotta transpacifica Asia-Nord America. La capacità internazionale è diminuita del 30,9%.

I vettori europei hanno registrato un calo annuo del 22,4% dei volumi di merci internazionali a luglio. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto alla performance di giugno del -27,6%. La domanda sulla maggior parte delle rotte commerciali chiave da/per la regione è rimasta debole. Il large Europe–Asia market è sceso del 20% su base annua a luglio. La capacità internazionale è diminuita del 37,4%.

(Ufficio Stampa IATA)