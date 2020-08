Qatar Airways riprende i voli per Mogadiscio con tre frequenze settimanali

Qatar Airways riattiva i servizi per Mogadiscio, con tre frequenze settimanali, a partire dal 6 settembre 2020. Il servizio per la capitale della Somalia sarà operato da un Airbus A320 con 12 posti in Business class e 120 posti in Economy class.

I voli per Mogadiscio saranno serviti via Gibuti, collegamento ripristinato il mese scorso. La compagnia opererà da settembre, con l’aggiunta di Mogadiscio, 40 voli settimanali verso il continente africano e verso nove destinazioni: Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Kigali, Kilimanjaro, Nairobi, Tunisi, Zanzibar e Mogadiscio.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di riprendere i servizi per la capitale della Somalia. Mogadiscio è considerata la città più popolosa della Somalia e con i nostri voli, i passeggeri potranno approfittare dell’ampio network di Qatar Airways, volando via Doha e il nostro hub, l’Hamad International Airport, che è stato recentemente votato il miglior aeroporto del Medio Oriente. I passeggeri che viaggiano con Qatar Airways potranno beneficiare della nostra vasta rete internazionale in grado di collegare il paese con l’Asia, l’Australia, l’Europa e gli Stati Uniti. Qatar Airways riconferma il proprio impegno nel garantire connessioni a livello globale per i mercati di tutta l’Africa, attraverso il lancio di nuove destinazioni e grazie alla rapida ripresa dei servizi sospesi a causa della pandemia. Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri passeggeri a bordo e far loro conoscere il nostro network, in crescita, in questo continente”.

Dall’inizio della pandemia la rete di Qatar Airways non è mai scesa al di sotto di 30 destinazioni con servizi continui verso i cinque continenti, consentendo alla compagnia aerea di acquisire un’esperienza impareggiabile nel trasporto passeggeri, in modo sicuro e affidabile. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar ha guidato la ripresa dei viaggi aerei internazionali, la compagnia ha ripristinato il suo network a più di 550 voli settimanali verso oltre 85 destinazioni in sei continenti.

Le operazioni di Qatar Airways non dipendono da alcun tipo specifico di aeromobile. La varietà della flotta, costituita da aerei moderni e a basso consumo di carburante, ha permesso alla compagnia di continuare a volare offrendo la giusta capacità in ogni mercato. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggi, Qatar Airways ha deciso di lasciare a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non risulta giustificabile, sia dal punto di vista commerciale sia ambientale, operare con un aeromobile così grande nel mercato attuale. La flotta, composta da 49 Airbus A350 e 30 Boeing 787, è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico.

Schedule di volo da e per Mogadiscio: Martedì, giovedì e domenica

Doha (DOH) per Mogadiscio (MGQ) via Gibuti (JIB)

QR1459 parte alle 03:40 e arriva alle 12:00

Mogadiscio (MGQ) per Doha (DOH) via Gibuti (JIB)

QR1460 parte alle 13:30 e arriva alle 22:10.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)