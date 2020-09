Boeing consegna a SOCOM il primo Next-Gen Chinook Helicopter

Boeing sta fornendo nuove tecnologie e miglioramenti delle performance allo U.S. Special Operations Command (SOCOM) con il Block II Chinook helicopter. Il Boeing’s Philadelphia team ha recentemente consegnato il primo MH-47G Block II Chinook a SOCOM.

“Questa consegna segna un passo importante per il Chinook program”, ha affermato Andy Builta, vice president and H-47 program manager. “Il nuovo Chinook darà alle U.S. Special Operations Forces una capacità significativamente maggiore per missioni estremamente impegnative e consentirà loro di condurre quelle missioni sul futuro campo di battaglia”.

La società ha un contratto per altri 23 MH-47G Block II Chinook, avendo firmato un contratto con SOCOM a luglio.

Boeing ha più di 4.600 dipendenti in Pennsylvania che supportano il Chinook, il V-22 Osprey, l’MH-139A Grey Wolf e una serie di servizi e attività di ingegneria. Compresi fornitori e venditori, le attività di Boeing supportano circa 16.000 posti di lavoro in Pennsylvania.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)