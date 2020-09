easyJet dà il benvenuto a Emirates come nuovo partner per i voli da Malpensa a Dubai

easyJet estende al proprio hub di Milano Malpensa la partnership con Emirates nell’ambito del programma Wordlwide by easyJet, il servizio di connessioni a lungo raggio lanciato dalla compagnia nel 2017.

Dal 1° settembre per i passeggeri easyJet è possibile volare a Dubai con un unico biglietto e una sola comoda connessione a Milano Malpensa, principale hub europeo della compagnia. Allo stesso tempo i passeggeri di Emirates possono sfruttare il network capillare della compagnia europea per raggiungere la loro destinazione finale, in Italia, Europa, Nordafrica e Medio Oriente, in modo facile e veloce, sfruttando le 66 rotte operate da easyJet da Malpensa.

“Worldwide by easyJet”, nato nel 2017, è il primo servizio globale di voli in connessione offerto da una compagnia “low fare”. Il programma offre un servizio più semplice ed efficiente, consentendo ai passeggeri di accedere, in fase di prenotazione, ad un vero e proprio hub virtuale, realizzato in collaborazione con la piattaforma digitale Dohop, che riunisce tutte le opzioni di connessione attive nei diversi aeroporti.

Inizialmente la partnership sarà attiva sul collegamento Milano Malpensa – Dubai operato da Emirates che già dal 2018 è partner del programma a Londra Gatwick.

“Siamo molto lieti di estendere all’aeroporto di Malpensa la collaborazione con Emirates nell’ambito del nostro programma ‘Worldwide by easyJet’. Entrambe le compagnie servono destinazioni molto richieste da Milano e per questo siamo certi che questa novità sarà particolarmente apprezzata dai nostri clienti. In un momento di forte difficoltà per il trasporto aereo a livello globale, riteniamo che lo sforzo debba essere quello di intercettare in modo sempre più efficace la domanda e i bisogni dei passeggeri, e questa partnership con Emirates va esattamente in questa direzione”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di estendere la nostra partnership con easyJet e supportare il programma ‘Worldwide by easyJet’ a Milano Malpensa, dal momento che l’Italia rimane, per Emirates, uno dei gateway più importanti in Europa. Cerchiamo costantemente di migliorarci per fornire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, grazie alla grande flessibilità, capillarità e alle numerose opzioni di viaggio. Questa partnership con easyJet si muove proprio in questa direzione, permettendo ai nostri clienti italiani e a coloro che volano verso l’Italia di viaggiare comodamente, senza interruzioni, lungo gli itinerari combinati di Emirates ed easyJet, utilizzando un unico biglietto e sfruttando l’hub internazionale di Dubai. Questa partnership evidenzia, inoltre, il nostro impegno nel mercato italiano, dove cerchiamo costantemente di sviluppare le nostre attività e di servire al meglio i nostri clienti”.

Per i clienti Emirates che aderiscono al programma Skywards e volano sfruttando questa partnership, i vantaggi sono doppi dal momento che hanno la possibilità di continuare ad accumulare miglia – lungo la tratta operata da Emirates – e utilizzare i punti Skywards per volare con easyJet.

Oltre a sfruttare il comodo hub di Dubai per raggiungere la meta prescelta, i viaggiatori possono anche fermarsi nella città emiratina, nuovamente aperta a tutti i visitatori, sia coloro che viaggiano per turismo che per affari. Dubai è una delle destinazioni mondiali preferite dai viaggiatori e nel 2019 ha accolto 16.7 milioni di visitatori. Inoltre, Dubai è stata una delle prime città ad ottenere il bollino “Safe Travels” da parte del World Travel and Tourism Council (WTTC) – che riconosce l’efficacia e completezza delle misure adottate atte a garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori.

(Ufficio Stampa easyJet – Emirates)