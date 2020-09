Wizz Air lancia due nuove rotte domestiche da Milano Malpensa

Wizz Air ha annunciato oggi il lancio di 2 nuove rotte domestiche da Milano Malpensa a Palermo e Catania, a partire dal 1 Ottobre 2020.

I voli interni in Italia erano già nelle previsioni di Wizz Air sin dall’apertura della sua base di Milano Malpensa. Ora Catania e Palermo sono accessibili due volte al giorno e possono beneficiare di tariffe basse e di una moderna flotta di aerei.

L’introduzione di questi collegamenti tanto attesi, inserisce i 2 nuovi voli nazionali nell’ampio network operato da Wizz Air dall’Italia verso Regno Unito, Spagna, Austria, Grecia, Portogallo, Islanda, Europa centro-orientale e Nord Africa.

Wizz Air, in questo modo, offre 54 rotte in Lombardia, comprese 15 rotte da/per Bergamo: la Compagnia sosterrà il turismo locale sia a Milano che a Palermo e Catania.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha affermato: “Oggi, dopo 16 anni di presenza in Italia, inizia la terza fase di Wizz Air: sono lieto di annunciare le nostre nuove rotte dall’aeroporto di Milano Malpensa a Catania e Palermo a partire da Ottobre 2020. Queta scelta è stata dettata da una continua richiesta di viaggi di alta qualità ed a basso costo da Milano sia per le destinazioni europee sia per le rotte interne all’Italia. La nostra flotta di aeromobili Airbus A320 e A321 – giovane, sostenibile ed all’avanguardia – e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno tariffe più basse, le migliori condizioni igieniche possibili ed il minimo impatto ambientale per i nostri passeggeri. L’annuncio di oggi è alla base dell’impegno a lungo termine della Compagnia nei confronti dell’Italia ed espande la rete di rotte italiane aggiungendo voli nazionali all’attuale offerta”.

Andrea Tucci, Vice Presidente Aviation Business Development di Milano Malpensa, ha commentato: “Con questo annuncio Wizz Air arricchisce la gamma di destinazioni operate da Milano Malpensa, confermando la volontà di investire sul nostro scalo con servizi di qualità a vantaggio dell’utenza. Si tratta di una scelta molto coraggiosa da parte della Compagnia, che conferma la fiducia riposta nell’aeropoto di Milano Malpensa e consolida la strategia di investimento che sta portando avanti in Italia. I collegamenti bi-giornalieri con Catania e Palermo miglioreranno ulteriormente la connettività e la ripresa economica del territorio. Gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, nonostante il periodo di emergenza, registrano complessivamente un transito di circa 1,2 milioni di passeggeri. Tutto ciò è meglio di quanto avevamo previsto ed ora attendiamo fiduciosi una ripresa sempre più ampia delle attività; la maggior parte dei voli sono stati su rotte leisure stagionali, ottimo il comparto cargo, mentre un po’ più lenta la parte dei voli intercontinentali”.

Natale Chieppa, Direttore Generale Aeroporto di Palermo, ha aggiunto: “Questa scelta di Wizz Air è una grande soddisfazione per noi: dopo mesi di contatti, finalmente Wizz Air ha preso la decisione di far volare i suoi aerei anche a Palermo. Con l’apertura di una nuova rotta da/per Milano Malpensa, da Wizz Air arriva un bel segnale per la Sicilia e Palermo, città d’arte e di cultura. In fututo, ci aspettiamo l’aumento di nuove rotte sull’aeroporto di Palermo, per incrementare la mobilità tra Nord e Sud Italia e rispondere in modo certo ad una domanda sempre in crescita”.

Francesco D’Amico, Direttore Marketing e Commerciale Aeroporto di Catania, ha detto: “Questo passo fatto da Wizz Air dona nuova fiducia al settore. Non possiamo che essere soddisfatti del nuovo collegamento per Milano Malpensa, che consente di raggiungere il capoluogo lombardo a prezzi altamente competitivi. Ringraziamo pertanto la Compagnia per aver puntato su Catania e, in generale, sulla Sicilia, per dare il via alle rotte interne, consentendo ai siciliani di poter contare su due nuovi collegamenti quotidiani verso una delle destinazioni più richieste”.

Wizz Air ha registrato un +19% nel 2019, raggiungendo quota 40 milioni di passeggeri. Wizz Air attualmente dispone di velivoli della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo, una flotta giovane (età media degli aerei pari a 5,4 anni) composta da aeromobili efficienti, meno rumorosi ed a minor impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 (57,2 gr/km/passeggero).

La Compagnia, che non ha chiesto di ritardare la consegna dei velivoli già in ordine durante questo periodo, ha un portafoglio ordini di 260 aeromobili Airbus A320neo family, che consentirà di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030.

Le due nuove rote Milano Malpensa – Catania e Milano Malpensa – Palermo saranno operate due volte al giorno dal 1 ottobre 2020, con voli al mattino e alla sera. I biglietti possono essere già acquistati su wizzair.com o sulla app della compagnia a partire da €9,99.

