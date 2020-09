Qatar Airways: maggiori connessioni verso più destinazioni a livello globale

Qatar Airways continua a guidare il settore nel garantire una sempre più ampia connettività, ripristinando i propri voli verso più della metà delle destinazioni operate prima del COVID-19. Dall’inizio della pandemia, la rete di Qatar Airways non è mai scesa sotto le 30 destinazioni con servizi continui verso i cinque continenti. Entro la metà di settembre, il vettore nazionale dello Stato del Qatar opererà oltre 650 voli settimanali verso più di 85 destinazioni, fornendo opzioni di viaggio più flessibili verso più destinazioni a livello globale rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

Durante il mese di settembre la compagnia riprenderà i voli verso le seguenti destinazioni:

• Houston (tre voli settimanali iniziati il 2 settembre e aumentati a quattro settimanali dal 15 settembre)

• Kathmandu (un volo settimanale a partire dal 5 settembre)

• Mogadiscio (tre voli settimanali a partire dal 6 settembre)

• Philadelphia (tre voli settimanali a partire dal 16 settembre)

• Sialkot (tre voli settimanali iniziati il 1° settembre)

La varietà degli aeromobili, efficienti in termini di consumo di carburante, e la gestione strategica della rete della compagnia hanno inoltre consentito di aumentare le frequenze nelle seguenti destinazioni, fornendo opzioni di viaggio più flessibili ai passeggeri:

• Ankara (aumentato a voli giornalieri dal 1° settembre)

• Baghdad (in aumento a 11 voli settimanali dal 3 settembre)

• Bassora (aumentato a voli giornalieri dal 2 settembre)

• Gibuti (in aumento a sei voli settimanali dal 6 settembre)

• Erbil (in aumento a 11 voli settimanali dal 3 settembre)

• Ho Chi Minh City (in aumento a voli giornalieri dal 15 settembre)

• Londra Heathrow (aumentato a quattro voli giornalieri dal 1° settembre)

• New York JFK (aumentato a due voli giornalieri dal 1° settembre)

• Sulaymaniyah (aumentato a voli giornalieri dal 2 settembre)

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea leader a livello mondiale capace di connettere i passeggeri nel mondo, gestendo una delle flotte più giovani, più efficienti in termini di consumo di carburante e sostenibili permettendo alle persone di viaggiare in sicurezza. La graduale ricostruzione della nostra rete si è concentrata sul rafforzamento dei collegamenti tra il nostro hub di Doha e i principali gateway in tutto il mondo, nonché le principali destinazioni d’affari e di piacere. La ripresa dei voli per Philadelphia fornirà collegamenti continui tramite i nostri partner statunitensi verso diversi punti chiave nazionali come Atlanta, Detroit e Miami. Allo stesso modo, l’aumento delle frequenze verso Gibuti, Ho Chi Minh City, Londra e New York fornirà ulteriore capacità di trasporto aereo di merci a questi importanti centri commerciali ed economici.

La ripresa dei viaggi internazionali richiederà tempo, ma il ritorno a oltre il 50% della nostra rete pre-COVID-19 è un risultato significativo. Ripristinare la fiducia dei passeggeri è fondamentale e siamo orgogliosi di guidare il settore offrendo una delle politiche di prenotazione più flessibili e generose che consente ai clienti di pianificare il proprio viaggio con sicurezza. Continuando a volare durante la pandemia, mentre altri si sono fermati, abbiamo guadagnato la stima dei passeggeri posizionandoci come compagnia su cui possono fare affidamento. Abbiamo portato a casa più passeggeri internazionali di qualsiasi altra compagnia aerea durante questa pandemia e poiché le restrizioni all’ingresso si allentano e riprendiamo una parte maggiore della nostra rete pre-COVID-19, rimaniamo concentrati sulla nostra missione fondamentale di far viaggiare i passeggeri in tutto il mondo in modo sicuro e affidabile. Ci sono ancora milioni di persone che non vedono i loro amici e le loro famiglie da mesi e la nostra rete in crescita consente loro di tornare a casa o fare un viaggio per vedere i propri cari. Con una giovane flotta di aeromobili a basso consumo di carburante come l’Airbus A350 e il Boeing 787 che operano la maggior parte della rete attuale, Qatar Airways continua a offrire ai passeggeri una soluzione sostenibile per i loro piani di viaggio” .

(Ufficio Stampa Qatar Airways)