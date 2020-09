Airbus Canada trasferisce gli A220 material management services a Satair

Airbus Canada Limited Partnership ha ufficialmente trasferito l’intera A220 material management services offer a Satair, come parte dell’integrazione del programma in Airbus. Da luglio, Satair, una Airbus services company, ha assunto la guida riguardo global material support and services for A220 operators, lavorando in stretto coordinamento con l’A220 programme team di Airbus Canada.

Il trasferimento rappresenta una pietra miliare fondamentale per Airbus e un passo significativo nell’ulteriore integrazione complessiva del programma A220.

“Tutti i clienti A220 beneficeranno dello stesso livello di servizio e del global network offerti da Satair su tutte le altre piattaforme Airbus”, ha affermato Rob Dewar, Senior Vice President, A220 Customer Services, Customer Satisfaction and Product Policy. “Questo è un contributo significativo al miglioramento della soddisfazione complessiva della nostra A220 customer base in crescita in tutto il mondo”.

“L’impronta dei service centres e dei magazzini di Satair contribuirà a una maggiore disponibilità di pezzi di ricambio per tutti gli operatori A220. I clienti non vedono l’ora di sfruttare la presenza globale di Satair”, ha affermato Bart Reijnen, CEO di Satair. “Siamo molto orgogliosi di supportare il velivolo A220 con la nostra forte organizzazione”.

La A220 material management services transition a Satair è iniziata ufficialmente il 1° luglio 2020. Nel complesso Satair è ora responsabile di un’ampia gamma di attività a valore aggiunto, tra cui planning & inventory; purchasing; quality inspection; certification; warehousing & distribution; customer order handling; 24/7 AOG handling; initial provisioning and tool lease.

Nel corso del tempo, con la crescita della flotta A220 anche in termini di maturità, Satair svilupperà anche le aree parts lease, repair and exchange per l’A220. Il customer order handling dell’A220 programme è gestito esclusivamente nel Satair | OEM parts and services channel con il suo global group di Satair companies.

L’A220 programme headquarters si trova a Mirabel, Canada, insieme alle principali customer services functions, così come engineering expertise and 24/7/365 Customer Response Center.

Il portafoglio ordini dell’A220 comprende 642 aeromobili in ordine fermo alla fine di luglio 2020.

Alla fine di luglio 2020, 118 A220 sono stati consegnati a sette operatori e volano su rotte in Asia, America, Europa e Africa, dimostrando la grande versatilità dell’ultimo membro della famiglia Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)