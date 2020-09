Le compagnie aeree e gli aeroporti concordano le condizioni per l’European Winter Slots Waiver

Affrontando la stagione invernale più difficile nella storia dell’aviazione, le compagnie aeree e gli aeroporti hanno concordato di rispettare una serie di condizioni insieme agli slot coordinators, in base alle quali un’estensione della rinuncia alla “use-it-or-lose-it” rule potrebbe essere applicata per l’intera stagione invernale 2020-2021.

“La continua incertezza su una seconda ondata di pandemia e le restrizioni di viaggio hanno causato il crollo della domanda di passeggeri, portando a una ripresa più lenta del trasporto aereo europeo e rendendo più urgente che mai la necessità di una extended slots waiver”, afferma IATA.

Per facilitare una rapida decisione da parte della European Commission, ACI EUROPE, Airlines for Europe (A4E), Airlines International Representation in Europe (AIRE), International Air Transport Association (IATA) e European Association of Slot Coordinators (EUACA) hanno concordato condizioni specifiche per garantire una tempestiva restituzione di slot non pianificati per l’utilizzo questo inverno. Si tratta di un risultato significativo date le circostanze straordinarie in cui si trovano aeroporti e compagnie aeree.

“È ora fondamentale che la Commissione europea formalizzi un’estensione della rinuncia agli slot e chiarisca come verranno attuate le condizioni. L’industria e gli slot coordinators richiedono un segnale chiaro dalla Commissione in merito alle regole del gioco per la prossima stagione invernale”, afferma IATA.

“Le decisioni devono essere prese ora per consentire la tempestiva restituzione degli slots per la winter season una volta concessa la rinuncia. Ciò darà agli aeroporti e alle compagnie aeree la certezza nella pianificazione dei loro orari e delle operazioni e assicurerà che i passeggeri sappiano cosa aspettarsi nei difficili mesi a venire. Ulteriori ritardi paralizzeranno il winter planning process e aggiungeranno milioni di costi per tutte le parti”, ha affermato Olivier Jankovec, Director General, ACI EUROPE.

“Ripristinare la fiducia dei passeggeri è una priorità assoluta per l’intero settore dell’aviazione e per l’economia europea. Date le restrizioni governative in costante cambiamento, è fondamentale che i prossimi winter schedules forniscano ai passeggeri la massima prevedibilità possibile”, ha affermato Thomas Reynaert, Managing Director, A4E.

“Solo una full-season slots waiver garantirà che il volo di aerei vuoti sia evitato e consentirà di operare i voli nel modo più sostenibile possibile. Le compagnie aeree e gli aeroporti in Europa sono pronti ad applicare le condizioni concordate non appena verrà concessa la rinuncia per l’intera stagione e chiedono alla Commissione europea di approvare questo accordo e di autorizzare immediatamente la rinuncia”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA Regional Vice President for Europe.

